TRT spikerinden diksiyon eğitimi için doğru adres: TRT Akademi

Kurallarına uygun, anlaşılır ve akıcı bir konuşma becerisine sahip olmak etkili iletişim için oldukça önemli. Kariyer hayatına katkı sağlamak isteyenler, konuşarak mesleğini icra edenler veya ilgisi olan herkes diksiyon eğitimi alabilir. “Herkes İçin İyi Bir Diksiyon” vizyonuyla hazırlanan online eğitimler TRT Akademi’de yerini aldı. Acar Acartürk’ün öğretici ve eğlenceli anlatımı ile katılımcılar, temel diksiyona ait tüm incelikleri öğrenebilecek.

İyi bir diksiyona sahip olmak artık çok kolay

TRT Akademi platformunda yer alan 27 bölüm video eğitimin toplam süresi 4 saat 15 dakika.

Her saniyesi dolu dolu geçen eğitimlerde konuşurken yapılan hataları ve bunların ne tür sonuçlar doğuracağını öğrenmek mümkün.

TRT spikerinden diksiyon eğitimi alan katılımcılar, ideal konuşma sesini nasıl bulacağını ve nasıl egzersizler yapması gerektiğini öğrenebilecekler.

Yaygın olarak yanlış telaffuz edilen sözcükler, ünlü harflerin telaffuzu gibi konularda bilgi sahibi olabilecekler.

Video eğitimlerde vurgu konusu da önemli başlıklardan biri. Vurgunun konuşmaya etkisi ve sözcük vurgusu kuralları Acar Acartürk’ün sunumu ile katılımcılarla paylaşılacak.

Bilgiler egzersizlerle pekiştiriliyor

Video eğitimlerde çeşitli egzersizler de mevcut.

Diksiyon eğitiminin vazgeçilmezi olan nefes teknikleri ve güçlü diyafram egzersizleri ile katılımcılar doğru teknikleri öğrenebilecek.

Ayrıca doğru konuşma sesini bulma, geliştirmeye ve kullanmaya yönelik egzersizler de bulunuyor. Böylelikle ders boyunca edinilen bilgiler daha akılda kalıcı hale getiriliyor.

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi ideal ses, doğru telaffuz edilen kelimeler ile akıcı konuşmak isteyenlerin tüm sorularına cevap olabilecek. TRT’nin tecrübeli spikeri Acar Acartürk ile online diksiyon eğitimi alan katılımcılar video eğitimlerin sonunda teorik sınava tabi tutulacak.

Başarı olanlar TRT onaylı Başarı Belgesi almaya hak kazanacak. Acar Acartürk rehberliğinde Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimine katılmak isteyenler TRT Akademi platformunu ziyaret edebilir.

