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TRT Akademi
TRT Haber 25.09.2024 18:22

“Editör ne iş yapar?” sorusunun cevabı TRT Akademi’de

Haber bültenlerinin ekrana nasıl taşındığı ve editörün ne iş yaptığına ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı Editörlük online eğitim videoları TRT Akademi platformunda paylaşıldı.

Haber merkezleri her an dinamik olan yerlerdir.

Haber ve yayın editörleri, haber merkezlerindeki hareketlilik içinde kritik görevleri üstlenirler. Haber metinlerinin denetlenmesi, görsel içeriklerin kontrolü, haber akışının oluşturulması, son dakika gelişmeleri, özel ve olağanüstü yayınlar…

Haber ve yayın editörlüğünün tüm yönleri TRT Akademi online eğitim serisinde.

Köprüden önceki son çıkış “Editörlük”

Editörlük video eğitimi 4 bölümden oluşuyor.

21 dakika süren online eğitim videolarında Editör Mehmet Başar, mesleğe dair önemli noktaları katılımcılarla paylaşıyor.

Editör ne iş yapar? Haber ve yayın editörü arasındaki farklar nelerdir? Bu sorular Editörlük video eğitim serisinde cevap buluyor.

Eğitim sonunda katılımcılar, muhabirler tarafından yazılan haberlerin nasıl denetlenmesi gerektiği hakkında püf noktaları öğrenebilirler. Özel yayınlarının nasıl ilerlediğini adım adım keşfedebilirler.

“Editör ne iş yapar?” sorusunun cevabı TRT Akademi’de

Son dakika gelişmeleri ekrana nasıl yansıtılır?

Haber akışını hazırlayan yayın editörleri sık sık olağanüstü gelişmelerle de karşılaşırlar. Önemli bir açıklama, kaza, yangın…

Son dakika gelişmelerinin ekrana verilme süreci ve akışın nasıl değiştirileceğine ilişkin bilgiler de yine video eğitimlerde katılımcılarla paylaşılıyor.

Eğitime katılmak çok kolay

Editörlük video eğitimine katılmak isteyenler TRT Akademi web sayfasında bulunan “Video Eğitimler” sekmesinden ilgili eğitime kayıt oluşturabilir.

Mehmet Başar’ın hazırlayıp sunduğu online eğitim videosunu her an her yerde izlemek mümkün. Video eğitim serisinin sonunda yer alan teorik sınavı başarıyla geçen katılımcılar, TRT onaylı Başarı Belgesi alabilecek. TRT Akademi’nin sihirli dünyasını keşfetmek isteyenler trtakademi.com adresini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.
 

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