Müzik-eğlence, haber, kültür-sanat ve diğer birçok türde program... Stüdyo veya naklen yayın ortamında gerçekleşen bu programları ekrana yansıtmak kolay iş değil!

TRT Akademi yüz yüze eğitimlerinden olan Stüdyo Kameramanlığı eğitimi kapsamlı içeriği ile bu alanda rehber olacak nitelikte.

Kameraman Savaş Ferhat’ın deneyimlerini aktardığı eğitimin ilki tamamlandı, diğer eğitimler ise yolda…

TRT’nin deneyimli kameramanından TRT stüdyolarında kameramanlık eğitimi almak artık çok kolay.

Uygulamalı kameramanlık dersleri

Stüdyo Kameramanlığı eğitiminin süresi 31 saat.

Birer sınıfa dönüşen TRT stüdyolarında kameramanlık eğitimi alanlar, kameralara ait tüm teknik detayları yüz yüze deneyimleyerek öğrenebilme fırsatı yakalıyor. Stüdyo ve sistem kameralarının yapıları, lens özellikleri, reji akışı, program türlerine göre kamera planı gibi birçok konu eğitim kapsamında.

Katılımcılar eğitimlerde hem kuramsal hem de uygulamaya dönük kazanımlar elde ediyor. Uygulama derslerinin adresi ise TRT stüdyoları… Eğitime katılanlar stüdyolarda mevcut olan kameraları Savaş Ferhat eşliğinde kullanma imkânına kavuşuyor.

Stüdyo kameramanlığına dair her şey TRT Akademi’de

Yüz yüze eğitime katılanlar sistem kameralarının yapılarını öğrenerek derslere başlıyor. Ardından vizör kullanmayı, zoom ve netlik kontrolü yapmayı uygulamalı olarak öğrenip jimmy jib ve robot kamera sistemleri hakkında bilgi alıyor ve derslerin devamında kameralar üzerinde pratik yaparak ilerliyorlar. Ardından stüdyoda çok kameralı program çekimlerinin her ayrıntısı katılımcılarla paylaşılıyor.

Eğitim sonunda sınav uygulanacak

TRT Akademi’nin sertifikalı eğitimlerinden olan “Stüdyo Kameramanlığı” eğitiminin ardından katılımcıları teorik ve uygulamalı sınavlar bekliyor.

Ölçme değerlendirme sürecinde 70 ve üzeri not alanlar sertifika sahibi olmaya hak kazanıyor. TRT onaylı olan sertifikalara e-Devlet üzerinden erişmek mümkün.

Stüdyo kameramanlığı eğitimleri devam edecek

Stüdyo Kameramanlığı yüz yüze eğitiminin ilki 11 Mart tarihinde tamamlandı.

Deneyimli kameraman Savaş Ferhat rehberliğinde TRT stüdyolarında kameramanlık eğitimi almak isteyenler duyurular için TRT Akademi web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

TRT Akademi’nin sertifika programlarında veya video eğitimlerinde yer almak için trtakademi.com adresinden kayıt oluşturmak yeterli.

