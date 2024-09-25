TRT Akademi İyi Bir Diksiyon İçin Rehber

Etkili ve güzel konuşma için diksiyon çok önemli. Geleceğin medya ve iletişim profesyonellerini yetiştiren TRT Akademi, TRT’nin başarılı spikerleri rehberliğinde diksiyon eğitimleri vermeye devam ediyor.

Haber Spikeri Sermin Baysal Ata rehberliğinde gerçekleştirilen sertifikalı eğitime sadece spiker olmak isteyenler değil etkili ve güzel konuşmak isteyen herkes katılabilir.

TRT Akademi’den Kapsamlı Bir Diksiyon Eğitimi

Yüz yüze gerçekleştirilen Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi 42 saat sürüyor.

Her anı dolu dolu geçen eğitimlerde katılımcılar, teknik olarak doğru konuşmayı öğrenerek başlıyor. Daha sonra konuşmanın nasıl gerçekleştiğine ve diksiyon eğitimini engelleyebilecek konuşma kusurlarına değiniliyor.

Diyafram, diksiyon eğitiminde önemli bir yere sahip.

Katılımcılar, Sermin Baysal Ata rehberliğinde yaptıkları egzersizlerle diyaframı nasıl çalıştırabileceklerini öğreniyor ve eğitim ilerledikçe kendi ses renklerini keşfetmeye başlıyorlar. Hibe, yararı, zararı, ikametgâh…

Bunlar gibi birçok sözcük günlük hayatta yanlış telaffuz ediliyor. Yanlış telaffuz edilen sözcüklerin doğrusu bu eğitimler sayesinde katılımcılara aktarılıyor. Ses kusurları, vurgu, tonlama, konuşma hızı, ulama, topluluk önünde konuşma becerisi, beden dili ve daha fazlası. İyi bir diksiyon için rehber niteliğinde olan bu eğitimlerde diksiyona dair her şey var.

Diksiyon Eğitimi ile Bir Adım Önde Ol

Türkçeyi kolay anlaşılır, doğru, etkili ve güzel konuşabilmek için gereken bilgi ve beceriyi kazandırma amacıyla hazırlanan sertifika programının sonunda teorik ve uygulama sınavı yapılacak.

Başarılı olanlar TRT onaylı sertifika alarak kariyer yolculuklarına devam edebilecek. TRT Akademi kapsamında güzel konuşmaya yönelik hazırlanan eğitimler iyi bir diksiyon için rehber oluyor.

Video ve yüz yüze eğitimler, sanal sınıf eğitimleri, podcastler, webinarlar ve yayınlar…

“Temel Diksiyon” ve özenle hazırlanan binlerce içeriğe ulaşmak artık çok kolay. TRT Akademi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek eğitimlere ait duyurulara ve bilgilere ulaşmak mümkün.