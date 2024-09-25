Senaryo Okuryazarlığı İçin Sen De TRT Akademi’de Yerini Al

TRT Akademi bünyesindeki medya profesyonellerinin hazırladığı çok sayıda yüz yüze eğitim ile işi mutfağında öğretmeye devam ediyor. Onlardan biri de aynı zamanda bir sertifika programı olan “Senaryo Okuryazarlığı” eğitimi. Birbirinden farklı şehirlerden gelen katılımcılar TRT Akademi’de buluştu.

Dramaturg Fatma Berber’in deneyimleri eşliğinde senaryo okuryazarlığının tüm inceliklerini keşfettiler.

Eğitimde Neler Var?

Yüz yüze olarak tasarlanan ve sertifikalı eğitim olan Senaryo Okuryazarlığı’nın süresi 17 saat. Bu süre boyunca katılımcıları yoğun bir program bekliyor. Film senaryolarını analiz eden katılımcılar, senaryo okuyarak metinleri değerlendiriyor ve Fatma Berber tarafından seçilen filmleri izleyerek senaryoları tartışma fırsatı buluyorlar.

Bir senaryo nasıl meydana gelir? Senaryo yazımı nasıl süreçlerden geçer? Bu soruların cevabı da yüz yüze eğitimlerde yer alıyor.

Eğitim sayesinde katılımcılar görsel anlamda bir metnin sinematografisinin dilini keşfedebilir. Kendi yazdıkları hikayelerin üzerine konuşma fırsatı da bulabilirler.

Senaryo Okuryazarlığı Eğitimi Tamamlandı

Ankara’da gerçekleştirilen sertifika programı 22 Mart 2024 tarihinde sona erdi.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikaya hak kazandılar ve kariyer yolculuklarında bir adım daha attılar.

TRT Akademi’de Eğitimler Devam Ediyor

TRT Akademi’de yer alan video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri sürekli yenileniyor.

Eğitimlerde yer almak isteyenler duyurular için TRT Akademi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

Kayıtlar trtakademi.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.