Güçlü İletişimin Sırrı: Doğru Türkçe

Doğru Türkçe kullanımı etkili iletişimin vazgeçilmezi. Duygu ve düşünceleri en doğru şekilde aktarmanın yolu dile hakim olmaktır.

Doğru vurgu ve tonlama yapabiliyor musunuz? Seste titremenin önüne nasıl geçebilirsiniz? Artikülasyon nasıl geliştirilir? Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabı için TRT Spikeri Mehmet Çelikyay, Türkçenin Doğru Kullanımı eğitimiyle sizlerle buluşuyor.

Eğitime katılım ücretsiz

Dili etkili kullanmanın önemi göz önüne alınarak hazırlanan bu online eğitim serisi katılımcılarını bekliyor. TRT Akademi’den Ücretsiz Eğitim Türkçenin Doğru Kullanımı eğitim serisi, platformun “Video Eğitimler” sekmesinde yer alıyor. 5 bölümden oluşan eğitime katılım ücretsiz.

Eğitim “Vurgu ve Tonlama”, “Konuşurken Gereksiz Dolgu Seslerden Nasıl Kurtuluruz?” , “Konuşma Hızı ve Ritmi”, “ Seste Titreme ve Konuşurken Heyecan Kontrolü”, “Artikülasyon” başlıklarını içeriyor.

Doğru Türkçe kullanımına dair inceliklerin anlatıldığı dersin süresi ise 27 dakika. Mehmet Çelikyay’ın keyifli anlatımı ile katılımcılar, kısa sürede Türkçeye dair temel bilgilere erişebiliyor. Türkçeyi doğru kullanmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Doğru İletişim İçin Doğru Türkçe

Türkçenin Doğru Kullanımı eğitimi sayesinde katılımcılar vurgu ve tonlamanın nasıl yapıldığını ve etkisini daha iyi öğrenebiliyor.

İdeal konuşma hızının anlatıldığı derslerde nefes yönetimini de öğrenmek mümkün. Konuşurken ortaya çıkan gereksiz dolgu seslerden kurtulmak için yapılması gerekenlerin anlatıldığı video eğitimler katılımcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Seste titreme ve heyecan…Birçok kişinin sıkıntı yaşadığı bu durumlarda ne yapılabileceği de Mehmet Çelikyay’ın anlatımı ile video eğitimlerde yer alıyor.

Doğru Türkçe kullanımının önemli adımlarından biri de artikülasyondur. Bu eğitim ile artikülasyonun nasıl geliştirilebileceğinin püf noktalarına ulaşılabilir.

Eğitime Katılanlara Başarı Belgesi

Türkçenin Doğru Kullanımı online eğitim serisindeki her bölümün sonunda katılımcıları bir sınav bekliyor. Eğitimin tamamlanması için bu sınavlara katılım zorunlu.

Beşer sorudan oluşan sınavları başarıyla bitirenler TRT onaylı Başarı Belgesi’ne sahip olabiliyor. Duygu ve düşünceleri etkili aktarmada yol haritası olabilecek eğitime katılmak için trtakademi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.