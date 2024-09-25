TRT Akademi medya ve iletişim alanında profesyonellerin yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Hayallerin tecrübeyle buluştuğu yer olan eğitim platformunda katılımcılar benzersiz bir deneyim yolculuğuna çıkıyor.



TRT; televizyon ve radyo kanalları, dijital haber platformları, sinema filmleri, uluslararası etkinlikleri ile medya sektörünün öncüleri arasında...

Bu devasa organizasyon, güçlü ve tecrübeli bir yayın ve yapım operasyonu ile yürütülüyor.



TRT’nin yayıncılık alanındaki asırlık tecrübesi, hayallerin tecrübeyle buluştuğu yerde yeniden hayat buluyor. Medya, yayıncılık ve iletişim alanında uzman bir kadroya sahip olan TRT, sektöre yeni profesyonellerin kazandırılması için köklü tecrübesini TRT Akademi aracılığıyla aktarıyor.

Yüzlerce Eğitim TRT Akademi’de

Temel Diksiyon, Dijital Medyada İçerik Editörlüğü, Muhabirlik, İnsansız Hava Aracı Kullanımı ve daha fazlası...

Alan profesyonelleri bir araya geldi ve 12 kategoride yüzlerce içerik hazırladı.

TRT Akademi titizlikle hazırlanan bu içerikleri video, yüz yüze, sanal sınıf ve hibrit eğitimler ile meraklılarına ulaştırıyor.

Platformda podcastler, yayınlar ve webinar etkinlikleri de mevcut.

TRT Stüdyoları “Derslik” Oldu

TRT stüdyoları, kurgu setleri, haber merkezleri ve naklen yayın araçları kapılarını geleceğin medya profesyonelleri için açtı.

Hayallerin tecrübeyle buluştuğu yer TRT Akademi ile gelişmiş yayıncılık teknolojileriyle donatılan stüdyo ve platolar birer dersliğe dönüştü.

Yüz yüze eğitimlere katılanlar, TRT stüdyolarındaki profesyonel kamera ve yayıncılık ekipmanlarını canlandırma eşliğinde deneyimleyerek uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Eğitimde Başarılı Olanlara e-Devlet Onaylı Sertifika

Yüz yüze eğitimlerde katılımcılar, sektörde tanınan profesyonellerle bir araya geliyor. Hibrit eğitimlerde ise video eğitimleri başarıyla tamamlayanlar yüz yüze eğitime katılabiliyor. Ölçme ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı sertifikaya sahip oluyor. Sertifikalara e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Video ve sanal sınıf eğitimlerinde başarılı olan katılımcılara ise TRT onaylı Başarı Belgesi veriliyor.

Platformda, kamu yararı gözetilerek hazırlanan ücretsiz eğitimler de mevcut. Webinar etkinliklerinde ise sektörün deneyimli isimlerini YouTube kanalı üzerinden canlı izlemek mümkün.

TRT Akademi Sürekli Yenileniyor

TRT Akademi dinamik yapısı ile eğitimlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Eğitimlere katılmak için trtakademi.com adresinden üyelik oluşturulması gerekiyor. Daha sonra binlerce zengin eğitim içeriği arasından seçim yapılabiliyor.

Yeni dersler ve özel yayınlar hakkında güncel bilgiler almak için trtakademi.com adresini veya sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli.