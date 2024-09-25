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TRT Akademi
TRT Haber 25.09.2024 11:38

TRT Stüdyoları "Derslik" Oldu

TRT stüdyoları, kurgu setleri, haber merkezleri ve naklen yayın araçları kapılarını geleceğin medya profesyonelleri için açtı.

TRT Stüdyoları "Derslik" Oldu

Hayallerin tecrübeyle buluştuğu yer TRT Akademi ile gelişmiş yayıncılık teknolojileriyle donatılan stüdyo ve platolar birer dersliğe dönüştü.

Yüz yüze eğitimlere katılanlar, TRT stüdyolarındaki profesyonel kamera ve yayıncılık ekipmanlarını canlandırma eşliğinde deneyimleyerek uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Eğitimde Başarılı Olanlara e-Devlet Onaylı Sertifika

Yüz yüze eğitimlerde katılımcılar, sektörde tanınan profesyonellerle bir araya geliyor. Hibrit eğitimlerde ise video eğitimleri başarıyla tamamlayanlar yüz yüze eğitime katılabiliyor.

Ölçme ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı sertifikaya sahip oluyor. Sertifikalara e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Video ve sanal sınıf eğitimlerinde başarılı olan katılımcılara ise TRT onaylı Başarı Belgesi veriliyor.

Platformda, kamu yararı gözetilerek hazırlanan ücretsiz eğitimler de mevcut. Webinar etkinliklerinde ise sektörün deneyimli isimlerini YouTube kanalı üzerinden canlı izlemek mümkün.

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