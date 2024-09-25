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TRT Akademi
TRT Haber 25.09.2024 12:05

Dijital Medya İçeriklerinin Performansı TRT Akademi’de Ölçülüyor

TRT Akademi dijitalleşen dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Sertifikalı eğitimlerden Dijital Medyada Analiz ve Raporlama eğitimi 19 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirildi. İşletmelerin dijital medyada paylaştığı içeriklerin performansını nasıl ölçeceği eğitimde detaylı şekilde anlatıldı.

Dijital Medya İçeriklerinin Performansı TRT Akademi’de Ölçülüyor

Dijital medyada analiz ve raporlama, işletmeler için önemli bir yol haritasıdır. Doğru analiz ve raporlama sayesinde eksikler belirlenir ve gerekli adımlar atılır. Bu süreç işletmeler için başarıyı da beraberinde getirir. Günümüzde bu becerilere sahip profesyonellere ilgi yoğun.

TRT Akademi bu durumun önemini göz önüne alarak İlhan Güzel rehberliğinde sertifikalı eğitim olan Dijital Medyada Analiz ve Raporlama eğitimini hazırladı.

TRT Akademi’den Dolu Dolu Bir Eğitim Daha

5 saat süren yüz yüze eğitimde katılımcılar, dijital medya içeriklerinin performansının nasıl ölçüleceği hakkında önemli bilgiler edindiler.

İşletmelere büyüme ve rekabet avantajı sağlayan analiz ve raporlama teknikleri derslerde tek tek ele alınıyor. Facebook, Instagram, X, YouTube platformları üzerinden süreç detaylı şekilde inceleniyor. Veri toplama tekniklerinin neler olduğu ve en iyi sosyal medya analiz araçlarına da değiniliyor.

Konular örnekler üzerinden de anlatılarak daha akılda kalıcı olması sağlanıyor. Veri görselleştirme teknikleri de eğitim içeriğinde… Bu bilgileri kullanan katılımcılar, işletmelerin veriye dayalı stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

Analiz ve Raporlama Eğitimi Almak İsteyenler TRT Akademi’de Buluştu

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem dijital medya içeriklerinin performansının ölçülmesine dair önemli bilgiler kazandılar.

Eğitim sonunda uygulanan teorik sınavda başarılı olanlar hayallerine bir adım daha yaklaşarak TRT onaylı sertifika aldılar.

TRT Akademi eğitim yelpazesini sürekli geliştiriyor ve yenilerini ekliyor. İçinde sertifika programlarının da olduğu eğitimlerde yer almak isteyenler trtakademi.com adresini ziyaret edebilir.

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