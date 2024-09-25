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TRT Akademi
TRT Haber 25.09.2024 12:53

İzleyicinin Gözü: Haber Kameramanı

TRT Akademi’de alanında uzman isimlerin rehberliğinde hazırlanan Haber Kameramanlığı sertifikalı eğitimin ilki tamamlandı. Haber kameramanı olmak isteyenler mesleğe dair tüm detayları öğrendi ve hayallerine bir adım daha yaklaştı.

İzleyicinin Gözü: Haber Kameramanı

Her gün ekrana yansıyan haberlerin ekranda görünmeyen kahramanları “haber kameramanları”. Omuzlarında kamera ile olay yerine koşan kameramanların işi oldukça zorlu. TRT Akademi hazırladığı sertifikalı eğitim ile mesleğin bilinmeyen yönlerini, kameraların özelliklerini, görüntü çekerken dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaşıyor.

Haber Kameramanlığı Eğitimi Zengin Bir İçeriğe Sahip

Aynı zamanda sertifika programı olan “Haber Kameramanlığı” eğitimi hibrit olarak tasarlandı. Program, video ve yüz yüze eğitimlerden oluşuyor.

9 bölümden oluşan video eğitimlerin süresi 90 dakika. Haber kameramanı olmak isteyenler, bu videoları izleyerek mesleğe ait temel bilgileri, kullanılan ekipmanları, iyi görüntü çekmek için kompozisyon kuralları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

İyi görüntü çekerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, haberin türlerine göre görüntü kullanımının önemi de video eğitimlerde yer alıyor.

İzleyicinin Gözü: Haber Kameramanı

Video eğitimleri izleyenler haberde drone kullanımı konusunda da önemli bilgiler kazanıyor. Tüm bunların ardından elde edilen görüntülerin nasıl kurgulanacağını da öğreniyorlar. Videoların sonunda yer alan sınavları başarıyla geçenler yüz yüze eğitimlere katılıyor. 

Yüz yüze eğitimlerin süresi ise 38 saat.

TRT Akademi yüz yüze eğitimlerde edinilen bilgileri sahada deneyimleme imkânı sunuyor. Kameramanlar Mikail Sevinç, Tahsin Özkan ve Veysel Dişbudak’ın haber kameramanlığına dair vereceği değerli bilgilerin ardından Şef Montajcı Hatice Avcı ile kurgu aşamasına geçiliyor.

Yüz yüze eğitimlerin ardından teorik ve uygulamalı sınavlar da başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı ve e- Devlet üzerinden sorgulanabilecek sertifikaya sahip oluyor.

İlk Eğitim Tamamlandı

Haber Kameramanlığı yüz yüze eğitimlerin ilki 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da tamamlandı. Eğitim süresince keyifli vakit geçiren katılımcılar tüm öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Haber kameramanı olmak veya meslek hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Haber Kameramanlığı eğitimlerine katılabilir. TRT Akademi'de yer alan eğitimler ile ilgili bilgi almak ve eğitimlere kayıt olmak isteyenler trtakademi.com’u ziyaret edebilir.

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