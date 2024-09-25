Haberciliğin yeni yüzü “MOJO”

Mobil gazetecilik son yılların gözde mesleklerinden biri. Artan bu ilgi artık meslekte profesyonelliği de gerekli kılıyor. TRT Akademi bu alanda medya profesyonellerini yetiştirmek için yüz yüze “Mobil Gazetecilik- MOJO” eğitimlerini hazırladı. İlki 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanan eğitimde katılımcılar mobil gazeteciliğin ne olduğunu öğrendi, pratik ve hızlı içerik üreterek yayına hazır hale getirme süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Hem video hem yüz yüze eğitim

“Mobil Gazetecilik” sertifika eğitimi, hibrit olarak tasarlandı.

Katılımcılar önce 3 bölümden oluşan 15 dakikalık video eğitimi izleyerek temel bazı bilgileri ediniyor ardından video eğitimlerin sonunda sınavı başarıyla geçenler yüz yüze eğitimlere katılıyor. Yüz yüze eğitim süresi ise 27 saat.

Mobil gazetecilik eğitiminde neler var?

Eğitimlerde katılımcılar mobil gazeteciliğe dair her türlü bilgiye ulaşıp mobil gazetecilikte kullanılan ek donanımlar ve işlevleri hakkında fikir sahibi oluyor, hangi yazılım türlerinin kullanıldığını öğreniyor ve bunları sahada deneyimleme şansı buluyor.

Eğitime katılanlar röportaj ve görsel materyallerin toplanma aşamasını da deneyimlediler. Mobil gazetecilikte içerik nasıl oluşturulur? İçerik nasıl yayına hazır hale getirilir? Tüm bu sorular Muhabir İlyas Umut Özacar’ın anlatımı ve uygulamaları ile cevap buldu.

“Mobil Gazetecilik- MOJO” eğitiminin sonunda katılımcılar, yeni nesil haberciliğin tüm detaylarını öğrendiler.

MOJO eğitimi katılımcılarını bekliyor

Habere ilgi duyan özellikle dijital medyada kendi içeriğini hazırlayıp yayımlamak isteyen herkes eğitime katılabilir.

Yüz yüze eğitimlerden önce katılımcıların, Mobil Gazetecilik- MOJO video eğitimlerini başarıyla tamamlaması gerekiyor. Teorik ve uygulama sınavını geçenler sertifika sahibi olabilecekler.

TRT onaylı olan sertifikalara e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

TRT Akademi’de eğitimler sadece MOJO eğitimi ile sınırlı değil. İnsansız Hava Aracı Kullanımı, Dijital Spor Yayıncılığı, Etkili Müsabaka Anlatımı, Muhabirlik, Haber Spikerliği ve daha fazlası.

Sertifika programları, video eğitimler ile sanal sınıf eğitimlerinden oluşan onlarca içeriğe trtakademi.com adresinden ulaşılabilir.