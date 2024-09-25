TRT spikerlerinden diksiyon eğitimi

Etkili ve güzel konuşmanın yolu iyi bir diksiyon eğitiminden geçmektedir.

TRT Akademi bu anlayışla TRT’nin başarılı spikerlerinden diksiyon eğitimi alma fırsatı sunuyor.

Sermin Baysal Ata, Erdoğan Arıkan, Cüneyt Kıran, Hünkar Mutlu, Selin Iğnak Özgür, Mehmet Çelikyay, Acar Acartürk ve Tülay Tüzün’ün tecrübe ve bilgilerinden faydalanmak isteyenler TRT Akademi’de buluşuyor. A’dan Z’ye iyi bir diksiyon için rehber niteliğinde olan sertifikalı eğitime herkes başvurabilir.

Diksiyon eğitiminde katılımcıları neler bekliyor?

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler 42 saat sürüyor. Vurgu, tonlama, beden dili, topluluk önünde konuşma, konuşma hızı, yerleşik yanlışlar ve daha fazlası...

Eğitim süresi boyunca tecrübeli TRT spikerlerinden diksiyonun altın kurallarını bire bir öğrenebilmek mümkün. Eğitimlerde katılımcılar Türkçenin yapısına ve güzel konuşmaya dair önemli bilgilere ulaşabiliyor.

TRT stüdyolarının da kullanıldığı eğitimlerde yüz yüze edinilen bilgileri uygulamalı olarak deneyimleyebiliyorlar.

Eğitimler yazılı materyallerle de destekleniyor.

Eğitimde başarılı olanlara sertifika

Etkili ve Güzel Konuşma ‘Temel Diksiyon’, sertifikalı eğitim olarak hazırlandı.

Katılımcıları teorik ve uygulamalı sınavlar bekliyor.

Başarılı olanlar TRT onaylı sertifikaya hak kazanacak.

Sertifikaya e-Devlet üzerinden de erişilebilecek.

İlk eğitim Ankara’da gerçekleştirildi

Etkili ve Güzel Konuşma ‘Temel Diksiyon’ eğitimlerinden ilki Acar Acartürk rehberliğinde 9 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da tamamlandı. Katılımcılar nefes teknikleri, ses kusurları, konuşma dilinin kuralları gibi birçok konu hakkında önemli bilgiler edindi.

Stüdyoda eğitim alma fırsatı bulan katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar TRT onaylı sertifika aldılar.

Diksiyon eğitimleri artık TRT Akademi’de

TRT Akademi geniş ve tecrübe dolu eğitim yelpazesi ve sertifika programları ile katılımcılarını bekliyor.

Güzel bir diksiyonun tüm detaylarının anlatıldığı eğitimlerin takvimine ulaşmak için TRT Akademi web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli. TRT spikerlerinden diksiyon eğitimi almak isteyenler trtakademi.com adresinden kayıt yaptırabilir.

