1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, 78 ilde toplamda 286 bin 584 kişinin katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını açıkladı.

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

122 bin 777 polis görev yaptı

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya," huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı" dedi.

Ali Yerlikaya, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.