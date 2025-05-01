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Gündem
AA 01.05.2025 16:01

DMM: 'İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti' iddiası manipülasyondur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.

DMM: 'İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti' iddiası manipülasyondur

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

DMM: 'İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti' iddiası manipülasyondur

"İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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