İletişim Başkanı Altun: TRT, yarım asrı aşan yayıncılık birikimiyle önce bir kurum olmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin kuruluşunun 61'inci yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin sesi, devletimizin hafızası ve Türkiye’nin evrensel hakikat yürüyüşünün en güçlü taşıyıcılarından biri olan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

"TRT, güçlü iletişim köprüsünü inşa eden öncü bir kurum olmuştur"

TRT, yarım asrı aşan yayıncılık birikimiyle, yalnızca haber iletmekle kalmamış; hakikatin yanında duran, değer üreten ve milletle devlet arasındaki güçlü iletişim köprüsünü inşa eden öncü bir kurum olmuştur.

İletişim Başkanı Altun, iletişim vizyonu doğrultusunda TRT'nin etki alanını büyütmek için çalışmaların süreceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Bugün TRT, farklı kültürlere ve coğrafyalara seslenerek yalnızca bir medya kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel adalet arayışının ve iletişimdeki egemenlik vizyonunun temsilcisidir. Bu vizyon, yalnızca içerikle değil; bakış açısıyla, değerleriyle, duruşuyla ve hakikati esas alan haberciliğiyle kendini göstermektedir.

"TRT'nin kurumsal gücünü büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin güçlü sesi olarak çalışmalarını başarıyla sürdüren TRT, bu ulusal misyonun küresel ölçekte daha da güçlü bir şekilde yankı bulmasına katkı sağlamaktadır. TRT, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde, yerli ve millî bir duruşla, hakikati merkeze koyarak küresel medya düzenine alternatif bir ses olma görevini yerine getirmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, stratejik iletişim vizyonumuz doğrultusunda TRT’nin kurumsal gücünü, üretim kapasitesini ve etki alanını daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle TRT ailesine, geçmişten bugüne bu kuruma emek vermiş tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyor; TRT’nin ülkemiz için nice başarılı yayıncılık yıllarına imza atmasını diliyorum.