Drone eğitimi almak isteyenlerin buluşma noktası “TRT Akademi”

Canlı yayın, arama kurtarma, kargo taşımacılığı, tarım ve daha fazlası… Hayatın birçok noktasında kullanılan insansız hava araçları, günden güne yaygınlaşıyor. Haber ve sosyal medyada da sıkça kullanılıyor.

Peki drone kullanmanın püf noktaları nedir? Teknik donanımları nelerdir? TRT Akademi bu sorulara cevap vermek için İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma online eğitim serisini platformda yayımladı.

Drone eğitimi almak isteyenler video eğitimleri izleyerek drone’ları daha yakından tanıyabilme fırsatı bulacak.

Eğitime kolayca katılma imkânı

11 bölümden oluşan İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma eğitimi 41 dakika sürüyor.

Video olarak hazırlanan eğitimler istenilen yer ve zamanda platform üzerinden katılma avantajı sunuyor. Drone eğitimi almak isteyenler, ödüllü Kameraman Mikail Sevinç’in keyifli anlatımı ile drone kullanımına dair önemli bilgilere ulaşabilir.

İnsansız hava aracı kullanma video eğitiminde neler var?

Video eğitime katılanlar insansız hava araçlarının çalışma prensiplerine dair önemli bilgiler edinebilecek.

İnsansız hava araçlarında motor ve pervane, küresel konumlandırma sistemi, pusula sistemi, batarya kullanımı, donanım kalibresi gibi tüm teknik detaylar video eğitimlerde yer alıyor.

Otomatik eve dönüş sisteminin çalışma prensibi hakkında önemli bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor. İnsansız hava aracı donanımlarını kalibre etmeden bu cihazlarla sağlıklı ve kaliteli görüntü elde etmek olanaksız. Eğitim videolarında IMU, sensör, pusula, batarya, gimbal ayarlarının nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.

Drone kullanımının temel pervane hareketleri olan roll, pitch, yaw hareketleri nasıl yapılır? İnsansız hava aracı havada nasıl dengede durur? Bu sorular da online eğitim videolarında cevap buluyor. Drone kullanırken şartlar her zaman elverişli olmayabilir.

Afet bölgeleri, olumsuz hava koşulları gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini video eğitimler sayesinde öğrenmek mümkün.

İnsansız hava araçlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de izin konusu.

Hangi durumlarda uçuş izni alınması gerektiği ve bu izinlerin nasıl alındığı da İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma video eğitimlerinde…

Drone kullanma eğitimi TRT Akademi’de

Drone eğitimi almak isteyenler, TRT Akademi platformunu ziyaret edebilir.

Kayıt yaptırdıktan sonra İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma eğitimi satın alınabilir. Eğitimin sonunda uygulanacak olan teorik sınavı başarıyla geçenler TRT onaylı Başarı Belgesi’ne hak kazanacak. İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma eğitimi ve daha fazlası TRT Akademi’de katılımcılarını bekliyor.