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TRT Akademi
TRT Haber 30.12.2024 15:24

A'dan Z'ye dijital spor yayıncılığı

Deneyimli isimlerin bilgilerini aktardığı Dijital Spor Yayıncılığı eğitimi, TRT Akademi’de paylaşıldı. Eğitim serisi, dinamizmin yüksek olduğu spor yayıncılığı alanında eğitim almak isteyenler için bir fırsat niteliğinde.

A'dan Z'ye dijital spor yayıncılığı

Dijitalleşme günümüzde artık spor yayıncılığında da etkisini gösteriyor.

Dijital medya içeriklerinin geniş kitlelere kısa sürede ulaşması ve geri bildirimlerin hızlı olması gibi nedenlerden dolayı spor yayıncılığında da dijitalleşme kaçınılmaz oldu.

TRT Akademi bu duruma kayıtsız kalmadı ve zengin içeriğe sahip bir eğitim serisi hazırladı.

Dijital Spor Yayıncılığı online eğitimi bu alana ilgi duyanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Spor Yayıncılığının Detaylarını Deneyimli İsimlerden Öğrenin

Erbatur Ergenekon, Veli Yiğit, Ufuk Kaplan, Sercan Şekerci’nin hazırlayıp sunduğu eğitim serisi online olarak tasarlandı.

4 bölüm olarak hazırlanan eğitimlerde işin püf noktaları katılımcılarla paylaşılıyor.

Eğitime istenilen zamanda istenilen yerde katılmak mümkün.

TRT’nin profesyonellerinden eğitim alın ve dijital yayıncılığın kapılarını aralayın.

Eğitim serisi, internet sitesi editörlüğü ile başlıyor.

Ardından dijital yayıncılıkta özel içerik üretimi ve spor yayıncılığına giriş yapılıyor.

A'dan Z'ye dijital spor yayıncılığı

Bu bölümde dijital içerikte format çeşitleri detaylı şekilde ele alınıyor

Dijital yayıncılıkta platform seçimi ve paylaşım yöntemleri önemlidir.

Eğitim serisi bu süreci de aydınlatacak şekilde hazırlandı.

Hazırlanan içeriklerin nasıl kurgulanacağı da videolarda anlatılıyor.

Sektörde Fark Yaratın

Büyük organizasyon ve turnuvalar, spor yayıncılığında tecrübenin öne çıktığı yerlerdir.

Online eğitim videosu, bu tür organizasyonlarda haber takibinin ve içerik üretiminin püf noktalarını paylaşıyor.

Dijital yayıncılıkta sunum teknikleri de eğitim serisinde yer alıyor.

Beden dilini doğru kullanmak spor yayıncılığında fark yaratır.

Dijital Spor Yayıncılığı eğitim serisini izleyenler, kendine has sunum tarzı oluşturarak bir adım öne çıkabilir.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlar ise TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

TRT Akademi’nin Eğitim Dünyasını Keşfet

TRT Akademi yüz yüze ve video eğitim ile sanal sınıf seçenekleriyle eğitime erişimi kolaylaştırıyor.
TRT profesyonelleri tarafından hazırlanan dijital medyadan sinemaya, diksiyondan belgesele kadar çok sayıda eğitim sürekli güncelleniyor ve yenileniyor.

TRT Akademi eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak için tıklayın.

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