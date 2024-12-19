Sinan Albayrak ile keyifli sohbet

TRT Akademi Tecrübe Atölyesi her ay alanında deneyimli ve sevilen isimleri misafir ediyor. Aralık ayında gerçekleştirilen webinar etkinliğinin moderatörlüğünü TRT spikeri Ezgi Sütcü yaptı. Ezgi Sütcü’nün sorularını samimiyetle cevaplayan Albayrak, oyunculuk mesleğinde ilerlemek için dikkat edilmesi gerekenleri tecrübelerine dayanarak aktardı. Program, TRT Akademi YouTube sayfasından canlı yayımlandı.

Tiyatrodan sinemaya kariyer yolculuğu

Sinan Albayrak, oyunculuğa ait ilk bilgileri çocukluk döneminde abilerinden aldığını söyledi. Çocukluğundan gelen bu birikimi, “Geçmişte edindiğimiz bilgilerin bazılarından haberdar değilizdir. Farkında olmadan işlemiştir, tohum atılmıştır içimize. O büyüyordur içten içe ama biz onu ancak dallanıp budaklandığı zaman görebiliyoruz.” sözleriyle değerlendirdi.

Sinan Albayrak’tan gençlere tavsiyeler

Albayrak, oyunculuk mesleğini tercih edenlere çok çabalamaları gerektiğini ancak bir şeye saplanıp kalmamalarını önerdi.

Liseden mezun olduktan sonra 4 sene çalışan oyuncu, bu süreçte edindiği tecrübelerin ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandığını söyledi.

Oyunculuğa dair tecrübelerini aktaran Albayrak, rol neyi gerektiriyorsa inanarak yapılması gerektiğinin altını çizdi. “En önemli kelime ‘inanmak’. Oynadığımız rol neyi gerektiriyorsa inanarak yapmak zorundayız, sen inanacaksın ki karşındaki de inansın sana.” dedi.

Albayrak, oyunculuğun sürekli bir öğrenim gerektiğini söyledi ve “Sürekli öğrenmeye devam etmek zorundayız. Ben daha ne öğrenebilirim demek zorundayız. Öğrenmek lezzetli bir şeydir.” dedi. Sinan Albayrak, izleyicilere kitap tavsiyesinde de bulundu. Her şeyi okumak gerektiğini ifade etti.

“Yeşilçam oyuncularına hürmetimiz çok daha yüksek düzeyde olmalı”

Albayrak, eski dönem oyuncularının yaşadıkları zorluklardan söz etti. Çalışma şartlarının daha fazla emek gerektirdiğini vurguladı. Sinan Albayrak, Yeşilçam oyuncularına saygısını şu sözlerle dile getirdi:

“Yeşilçam’dan önemli insanlarla tanışma şansına eriyoruz. Onların üslubu, setteki tavırları, ahlakları o kadar güzel ki, o kadar halkın içinden çıkmışlar ki gerçekten bunu kaybetmemişler. Hâlâ çok saygılılar, hâlâ hitapları düzgün ve beklentileri de öyle.”

Bu ilham veren sohbeti izlemek için TRT Akademi YouTube hesabına tıklayın.