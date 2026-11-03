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Gündem
TRT Haber 03.11.2026 11:47

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğan hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Doğan'ın Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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