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TRT Akademi
TRT Haber 07.01.2025 10:31

Son yılların yükselen mesleği drone pilotluğunu öğrendiler

TRT Akademi güncel gelişmeleri takip etti ve İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı eğitimini hazırladı. Hibrit olarak tasarlanan eğitim 7 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da yoğun katılım ile tamamlandı. Katılımcılar hem TRT kameramanı ve drone pilotu olan Mikail Sevinç’ten işin püf noktalarını öğrendiler hem drone uçurmanın keyfini çıkardılar.

Son yılların yükselen mesleği drone pilotluğunu öğrendiler

Teknolojinin gelişmesi ile insansız hava aracı kullanımı da yeni meslekler arasında yerini aldı. Erişimi olmayan yerlere erişme ya da bir şeyi farklı açılardan görüntüleme imkânı sağlamanın çok ötesinde kolaylıklar sağlıyor artık. Madencilik, kamu güvenliği, tarım ve daha birçok alanda drone kullanımı ihtiyaç haline geldi. Tüm bunların yanı sıra hobi amaçlı kullanım da oldukça fazla.

TRT Akademi’nin bu ihtiyaca yönelik profesyoneller yetiştirmek amacıyla hazırladığı Drone Kullanma eğitimine ilgi yoğundu.

Sıfırdan Profesyonelliğe İHA Eğitimi

İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma eğitimi hibrit olarak hazırlandı. Katılımcılar öncelikle 11 bölümden oluşan video eğitimleri izlediler. İnsansız hava araçlarını uçurmadan önce temel çalışma prensipleri katılımcılarla paylaşıldı. Sınavda başarılı olanlar TRT’nin Ankara lokasyonunda bir araya geldiler ve İHA’lar havalandı.

Mikail Sevinç rehberliğinde hazırlanan zengin içeriğe sahip yüz yüze eğitimlerde drone kullanımının her detayını öğrendiler. İHA kullanımını deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar oldukça keyifli vakit geçirdi. Video eğitimlerde paylaşılan teknik sistemlerin pratikte nasıl çalıştığı tek tek uygulamalı olarak anlatıldı.

Katılımcılar, İHA’nın nasıl dengede durduğu ve olumsuz hava koşullarında ne yapılması gerektiği gibi önemli bilgileri işin profesyonelinden öğrendiler. Eğitimin sonunda katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girdiler.

Başarılı olanlar TRT onaylı sertifikaya hak kazandılar. e-Devlet üzerinden sorgulatılabilen sertifikalar ile katılımcılar sektörde üstünlük sağlayabilecek.

TRT Akademi ile Yetkinlik Kazanın

TRT Akademi’nin her eğitimi titizlikle ve profesyonellerin rehberliğinde hazırlanıyor. Video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri sürekli yenileniyor. Video ve sanal sınıf eğitimlerinin ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı Başarı Belgesi almaya hak kazanıyor.

Yüz yüze eğitimlerin ardından yapılan sınavları kazananlar ise TRT onaylı sertifikanın sahibi oluyor. Kendini mesleki veya ilgi alanına göre geliştirmek isteyenlerin adresi artık “TRT Akademi”.

TRT Akademi eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com adresini tıklayın.

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