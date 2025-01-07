Profesyonel MOJO eğitimi almak isteyenlerin tercihi TRT Akademi oldu

İnternet ve mobil cihazların gelişimi, geleneksel medyayı da dönüşüme uğrattı. Haberin üretildiği ve tüketildiği mecralar değişti, mobil gazetecilik ön plana çıktı. Yeni dünyanın gazetecilik anlayışı yenilikleri de beraberinde getirdi. Haberin hazırlanma sürecinden hedef kitleye ulaştırılmasına kadar dikkat isteyen bir süreç söz konusu.

TRT Akademi’nin bu süreci kolaylaştırmak için tasarladığı eğitimi MOJO kontenjanı, katılımcıların ilgisi üzerine kısa sürede doldu. Eğitim, İlyas Umut Özacar’ın anlatımı ile 26 Ağustos 2024 tarihinde TRT’nin Ankara lokasyonunda gerçekleştirildi.

Mobil Gazetecilik Uygulamaları

Katılımcılar öncelikle 3 bölümden oluşan “ Mobil Gazetecilik (MOJO)” videolarını izlediler. Mobil gazeteciliğe genel bir giriş yaptıktan sonra bu meslek için gerekli ekipmanların neler olduğuna dair önemli bilgiler edindiler. İçerik oluşturma ve yayına hazır hale getirmeye yönelik temel bilgileri öğrendiler. Daha sonra sınava girdiler ve başarılı olanlar ile eğitimin yüz yüze olan aşamasına geçildi. 27 saat süren bu aşamada katılımcılar, Özacar’ın bilgilendirme ve yönlendirmeleri ile edindikleri bilgileri sahada deneyimlediler.

Ekipmanların hangi tekniklerle kullanılacağını bire bir öğrenme fırsatı buldular. Bir içeriğin belirlenmesi, yazılması, görüntülenmesi ve kurgusunun yapılarak yayıma hazır hale getirilmesi titizlik isteyen bir akış gerektiriyor. Bu akışın en doğru şekilde nasıl yapılacağı İlyas Umut Özacar’ın anlatımı ile cevap buldu.

TRT Akademi’den Sertifikalı Eğitim

Yüz yüze süren eğitimin ardından katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girdiler. Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikaya hak kazandılar ve sektörde rekabet güçlerini artırdılar. Alınan sertifikayı e-devlet üzerinden sorgulatmak da mümkün.

TRT Akademi’nin eğitim dünyası bununla sınır değil. Birçok sertifikalı eğitim mevcut.

Video ve sanal sınıf eğitimlerinin ardından ise TRT onaylı Başarı Belgesi veriliyor. Eğitim duyurularına ulaşmak ve TRT Akademi’de yerini almak için trtakademi.com adresine tıklayın.