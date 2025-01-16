Sosyal medya haberciliği eğitimi gerçekleşti

TRT Akademi, profesyonel eğitimciler ile alanda bilgisini artırmak isteyenleri buluşturuyor. Dijital medyada uzman isimler yayımcılık tecrübesini sosyal medya haber içeriği oluşturma eğitimi ile aktardı. Medya sektörü, kamu kurumları, profesyoneller, özel şirketler ve öğrencilerden oluşan katılımcı gruplarından eğitime ilgi yoğundu.

TRT Haber Editörü Ogün Öcek tarafından verilen eğitim, TRT Ankara Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleşti ve toplamda 13 saat sürdü.

Sosyal Medya Haberciliğin Ne Olduğunu Uzmanlardan Öğrenin

Eğitimde; sosyal medya platformlarında gazetecilik yöntemlerinden, hedef kitleye ulaşma yöntemlerine birçok konu ele alındı. Haberlerin sunuş tarzından, hangi platformda hangi içeriğin hangi saatlerde paylaşılması gerektiğine kadar pek çok detay bilgi sunuldu.

Haber içeriklerinde kullanılacak video ve fotoğraf seçimleri, haberin dili ve izlenme rakamlarını artıracak yöntemlerle ilgili bilgiler verildi. Katılımcılar sosyal medya haberciliğine dair hem teorik bilgi edindi hem de pratik yapma şansına sahip oldu.

Kariyerinize Eğitimlerle Yön Verin

Katılımcılar sosyal medya içerikleri oluşturma eğitiminin sonunda teorik ve pratik sınav uygulamaları ile değerlendirildi. Programı başarıyla tamamlayanlar ise sertifika almaya hak kazandı. Kariyerine sosyal medya haberciliğinde yön vermek isteyenler veya mesleki bilgilerine sosyal medya uzmanlığını eklemek isteyenler bu eğitim sayesinde önemli bir adımı tamamlamış oldu.

TRT Akademi’de Eğitim Yolculuğunu Keşfedin

TRT Akademi’de mesleğinde ilerlemek ve kendini geliştirmek isteyenler için çeşitli eğitim seçenekleri mevcut. Profesyoneller tarafından titizlikle hazırlanan eğitimlerde; yüz yüze, sanal sınıf, hibrit ve video gibi pek çok alternatif yöntem başvuracak kişileri bekliyor.

TRT Akademi’nin bu olanaklarından faydalanmak isteyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve trtakademi.com üzerinden başvuru yapabilir.