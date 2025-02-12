TRT tecrübesiyle Dijital Medyada İçerik Editörlüğü eğitimi

Basın ve medya kuruluşlarında önemli bir yeri olan içerik editörlüğünü TRT farkıyla öğrenmek isteyenler bu eğitimi fırsat olarak gördü.

Herkesin potansiyel içerik üreticisi olduğu dijital medyada geniş kitlelere ulaşmanın yolu editörlerden geçiyor.

Editör süzgecinden geçen ve ihtiyaca yönelik ideal bilgiyi sunan içerikler, dijital dünyada okuyucuya hız kazandırır.

Çok sayıda bilginin dolaşımda olduğu dijital medyada içerik analizi yapan bir editöre ise ihtiyaç her zaman yüksek.

Dijital Medyada İçerik Editörlüğünü TRT Profesyonellerinden Öğrenin

TRT Haber Editörü Ogün Öcek’in rehberliğinde hazırlanan toplam 10 saatlik Dijital Medyada İçerik Editörlüğü eğitimi yüz yüze olarak tasarlandı.

TRT’nin Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime dijital medyada içerik editörlüğünün önemi ve rolü ile giriş yapıldı.

Bir içeriğin nasıl düzenleneceğine dair önemli bilgiler verildi.

Haber içeriği düzenlenirken dikkat edilecek hususlar örnekler üzerinden paylaşıldı.

Ayrıca başlık, spot ve haber girişi yazarken göz önünde tutulması gereken konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Dijital Medyada İçerik Editörlüğünü TRT Profesyonellerinden Öğrenin

TRT Haber Editörü Ogün Öcek’in rehberliğinde hazırlanan toplam 10 saatlik Dijital Medyada İçerik Editörlüğü eğitimi yüz yüze olarak tasarlandı.

TRT’nin Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime dijital medyada içerik editörlüğünün önemi ve rolü ile giriş yapıldı.

Bir içeriğin nasıl düzenleneceğine dair önemli bilgiler verildi.

Haber içeriği düzenlenirken dikkat edilecek hususlar örnekler üzerinden paylaşıldı.

Ayrıca başlık, spot ve haber girişi yazarken göz önünde tutulması gereken konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Okuyucuların daha fazla bilgi edinmesi ve sitede daha fazla zaman geçirmesi için haber içi linkleme oldukça önemli.

Haber içi linklemenin nasıl yapılması gerektiği eğitimde adım adım anlatıldı.

Dijital medyada haber kaynaklarının neler olduğu ve haberlerin hangi anlatım tarzıyla aktarılması gerektiği gibi sorular da cevaplandırıldı.

Tüm bu teorik bilgiler katılımcılarla paylaşıldıktan sonra içerik düzenleme uygulamaları yapıldı.

Ardından teorik ve uygulamalı sınav aşamasına geçildi.

Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı ve e-Devlet üzerinden erişilebilen sertifikaların sahibi oldu.

İçerik Editörlüğünün Detaylarını Keşfedin

TRT profesyonelleri, içerik editörlüğünün bilinmeyen özelliklerini bu eğitimle sunuyor.

İçerik editörleri haberin okuyucuya ulaştığı son halinde kritik bir rolü üstleniyor.

Güvenilir bir haber kaynağı olmanın önemini şiar edinen TRT, bir haberin yayına hazırlanma aşamalarını bu eğitimle katılımcılara öğretiyor.

TRT Akademi’nin Eğitim Dünyasında Yerinizi Alın

TRT Akademi’de TRT onaylı sertifika kazanma fırsatını değerlendirin.

Kendinizi geliştirirken branşınıza dair bilginizi artırabileceğiniz eğitimlerde yer almak oldukça kolay.

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