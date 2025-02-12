TRT'nin tecrübeli isimlerinden editörlüğün detayları

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan her haber, büyük bir emeğin ve ekip çalışmasının ürünüdür. Editör de o ekibin önemli bir parçası… Bilgi akışının hızlı ve yoğun olduğu dünyada editörlüğün çok dikkat gerektiren bir meslek olduğunu söylemek mümkün. Editörün tek görevi sadece yazım hatalarını düzeltmek ya da haber metnini daha akıcı hale getirmekten ibaret değil. Haber editörleri, doğru bilgi ile manipüle edilmiş bilgiyi ayırır ve topluma gerçek bilgiyi sunar.

TRT, yıllara dayanan habercilik deneyimini Akademi çatısı altında sunmaya devam ediyor. TRT’nin deneyimli isimleri Ali Doğan ve Özlem Öztürk rehberliğinde 26 saat süren Editörlük eğitimine katılanlar kısa sürede önemli bilgilere ulaşma fırsatı yakaladılar.

Haberin Arkasındaki Süreç

Editörlük eğitimi önce teorik bilgiler ile başladı. Ardından editörün görevleri ile devam edildi. Bir haberin izleyiciyle buluşması uzun ve titiz bir süreci gerektirir. Sahadan gelen bilgiler ve görüntüler doğru bir şekilde analiz edilmeli. Editörün haberi denetlerken neleri göz önünde bulundurması gerektiği sanal sınıf eğitiminde katılımcılarla paylaşıldı. Haberin güncelliği, editörün dikkat etmesi gereken bir unsurdur. Ayrıca haberin dili ve yazım kuralları da… Tüm bu sürecin nasıl işlediği profesyonel isimler tarafından anlatıldı.

Haber Bülteni Nasıl Hazırlanır?

Eğitimde haber editörü ile yayın editörü ayrı olarak ele alındı. Yayın editörü, gündemi takip ederek yayın akışı hazırlamaktan sorumludur. Akış nasıl hazırlanır, farklı zamanlardaki bültenleri hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Tüm bunlar eğitim konuları arasında yer aldı.

Ayrıca ekran ve stüdyo görselleri yani kuşak yazımı, grafik kullanımı gibi konular detaylandırıldı.

Gündem her zaman sakin olmaz. Özel ve olağanüstü durumlarda yayınların ve akışın düzenlenmesi önem taşır. Böyle anlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılar edindikleri bilgiler ile sektörde öne çıkma avantajı yakaladılar.

Uzaktan Eğitim Uygulamalar ile Zenginleştirildi

Sanal sınıf ortamında yapılan eğitim, etkileşimli bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımcılar, haber metinleri üzerinde denetim yaptılar ve akış hazırladılar.

Ardından teorik ve uygulama sınavları yapıldı. Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı Başarı Belgesi almaya hak kazandı.

Gazetecilik mesleğine ilgi duyanlar için TRT Akademi’de çok sayıda eğitim mevcut.

TRT’nin eğitim dünyasında yer almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir ve kayıt oluşturabilir.