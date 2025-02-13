TRT mutfağından temel muhabirlik eğitimi

Muhabirler, farklı kaynaklardan bilgileri objektif bir biçimde kamuoyuna aktaran medya profesyonellerinden. Habercilikte ilerlemenin ön koşulu olarak temel muhabirlik kursunu tamamlamak, mesleki bilgisini geliştirmek isteyenler için de önemli.

TRT'nin Temel Muhabirlik eğitimi, muhabir adaylarını mesleğe hazırlamak için 17 Şubat 2025 tarihinde başlıyor.

Temel muhabirlik eğitiminin hedefledikleri

Temel Muhabirlik sertifikalı eğitiminde bu alanda uzmanlaşacak kişiler için meslekte ihtiyaç duyacakları kuramsal bilgileri aktarmak ve uygulama yaptırmak hedefleniyor.

Katılımcılar bu eğitimle; haber metnini görüntü, konuşmacı, röportaj ve doğal ses gibi unsurları kullanarak kurguya hazır hale getirmeyi öğreniyor.

Adaylar, röportaj türlerini bilen, röportaj hazırlık süreci hakkında bilgi edinen, röportaj yapabilen, röportajı yayın için düzenleyebilen hale geliyor.

TRT profesyonel kadrosu ile muhabir olmaya yaklaşın

Katılımcılar TRT Haber Spikeri Emre Yüncü’den haber nedir, haberin nitelikleri nelerdir ve muhabirlik türleri nelerdir öğrenecek.

TRT Muhabiri Cahit Beyaztaş’tan haber fikrinin bulunmasını, haberin üretim ve tasarım sürecini uygulamalar eşliğinde kavrayacak.

TRT Muhabiri Haluk Koç ile haber metni yazım tekniklerini, haber görüntünün kurgusunu anlayacak.

TRT Muhabiri Süleyman Çil’den haber kaynaklarını kullanmayı, röportaj nedir, özel röportajlar ve röportaj tekniklerini teoride ve uygulamada öğrenecek.

Tecrübesiyle bilinen TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç’ tan anons yapmayı ve canlı bağlantı kurmayı pratiklerle deneyimleme şansı bulacak.

Eğitim sertifikalarını alanlar sektörde öne çıkacak

TRT’nin hazırladığı kapsamlı eğitim sonunda katılımcılar, kendilerine verilen haber temaları çerçevesinde haber fikri geliştirecek.

Bu haber fikrini görsel ve işitsel malzemelerle destekleyip bir kameraman ile belirlenen yerlerde çekim gerçekleştirecek.

Daha sonra haber metinlerini hem yazıp hem seslendirerek, kurgusunu belirlenen haber süresine göre tamamlayacak.

Katılımcıları 5 Mart’ta teorik, 10 ve 13 Mart tarihlerinde ise uygulama sınavları bekliyor.

Başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

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