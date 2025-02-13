Seo eğitimi ile dijital dünyada görünür olun

Seo Uzmanı Yusuf Şahin rehberliğinde gerçekleşecek eğitime herkes katılabilir.

Günümüzde internet kullanımı her geçen yıl artıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatın ayrılmaz bir parçası konumunda. Tüketicilerin de bir ürün ya da hizmet alırken ilk tercihinin dijital platformlar olduğunu söylemek mümkün. Bu durum işletmeler ve bireysel girişimciler için arama motorlarında üst sıralarda olmayı gerekli kılıyor.

TRT Akademi, teknolojik gelişmeler ışığında Arama Motoru Optimizasyonu(SEO) eğitimini hazırladı. Sanal sınıf olarak tasarlanan ve 25 saat sürecek olan eğitim, yüz yüze eğitime katılamayanlar için önemli bir fırsat.

SEO nedir?

SEO eğitimi, dijital platformlarda ön plana çıkmak için gerekli stratejileri sunuyor. Konu ile ilgili genel bilgilendirmelerin ardından SEO hakkında derinlemesine bir eğitim süreci başlıyor. Optimizasyon sürecinin temeli olan anahtar kelime analizi, eğitimin en önemli konularından. Çünkü optimizasyon çalışmaları, anahtar kelimeleri üst sıralarda çıkarmak için yapılır. Ardından başlık hiyerarşisi işlenecek ve bir web sayfasında başlıkların nasıl yapılandırılması gerektiği örnekler üzerinden paylaşılacak. Eğitimde QR kod ile etkileşim, site içi mimari, görsel optimizasyon ve site hızı optimizasyonu detaylı bir şekilde ele alınacak.

SEO eğitimine katılanlar domain seçimi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de öğrenebilecekler. Site içi ve site dışı SEO çalışmalarının da anlatıldığı eğitimde, optimizasyon çalışmalarına dair her şeyi öğrenmek mümkün.

Site haritası nasıl oluşturulur?

Robots.txt nasıl olmalıdır?

Core Web Vitals nedir?

Bu sorular da eğitimde cevap bulacak.

Çevrim içi dünyada rakiplerinden sıyrılmak ve hedef kitleye ulaşmak isteyenler Arama Motoru Optimizasyonu eğitimine katılabilir.

Eğitim sonunda teorik ve uygulama sınavlarını başarıyla geçen katılımcılar TRT onaylı başarı belgesi alarak kariyer hedeflerinde önemli bir adım atabilecek.

Dijital dünyanın sırlarını TRT Akademi ile keşfedin

TRT Akademi kapsamında verilen SEO eğitimi, katılımcılara web sitelerinin daha kolay bulunmasını ve tıklanma oranlarının artırılmasını sağlama konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Arama motorlarının algoritmaları sürekli değiştiği için optimizasyon süreci de güncelleme gerektirir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) eğitimi, bu dinamik süreci yönetme konusunda önemli bir rehber.

Bu alana ilgi duyan, SEO hizmeti vermek veya dijital pazarlama alanında ilerlemek isteyen herkes eğitime katılabilir.

TRT Akademi eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.