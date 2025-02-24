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TRT Akademi
TRT Haber 24.02.2025 12:35

TRT Akademi'nin editörlük eğitimi başlıyor

Yayıncılıkta ve gazetecilikte doğru bilgiye ulaşmanın anahtarı editörler... Editörler bir haberin izleyiciye hatasız, objektif ve ideal hâliyle sunulmasında kritik rolü üstlenir. TRT’de editörlük eğitimi almak ve tecrübeli isimlerden faydalanmak için siz de TRT Akademi’ye başvurun.

TRT Akademi'nin editörlük eğitimi başlıyor

TRT Akademi sertifikalı eğitimlerinden Editörlük eğitimi toplam 26 saat sürecek.

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığında 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Haber editörlüğünü tüm yönleriyle TRT aracılığıyla öğrenmeye hazır olun.

TRT’de alacağınız Editörlük eğitimi; bir haber metninin denetlenmesi, görsel içeriklerin ve haber bülteninin hazırlanması konularında bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefliyor.

TRT’de tecrübeli isimlerden eğitim alın

Editörlük eğitimi TRT Haber Editörü Ali Doğan ve TRT Haber Yayın Editörü Özlem Öztürk tarafından hazırlandı. Katılımcılar TV haberciliğinde editörlük kavramını tecrübeli isimlerden öğrenecek. Uygulamalar üzerinden haber ve yayın editörlüğünü deneyimleme fırsatı bulacak.

Haber editörlüğü nedir öğrenin

Katılımcılar Ali Doğan’ın eğitmenliğindeki haber editörlüğünde haber yazımını 5N1K kuralına uygun şekilde öğrenecek. Haber metinlerinin güncellik, etik değerlere ve yazım kurallarına uygunluğu açısından nasıl denetlenmesi gerektiğini kavrayacak. Eğitim sayesinde bilgi yanlışları ile KJ hatalarının kontrolünü sağlamayı öğrenmiş olacak.

Yayın editörlüğü nedir öğrenin

Özlem Öztürk’ün eğitmenliğinde ise yayın editörlüğünü tanıma fırsatı yakalayacak. Haberdeki öncelik sırası ve haber bültenini dengeli şekilde hazırlama hususlarında uygulamalar yapacak. Haber prodüktörleri ve reji personeliyle doğru iletişim kurmanın yollarını öğrenecek. İsim KJ’leri ve haber kuşaklarının doğru ve yerinde kullanımını görecek.

Ekran ve stüdyo görsellerini tanıyın

Ekran görsellerinin nerede ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilecek. Görsel içeriklerin kontrolü sırasında dikkate alınması gerekenler nelerdir, uzmanlar anlatacak. Eğitime katılanlar grafik ve harita kullanımı, olağanüstü durumlarda akış düzenlenmesi gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitim boyunca haber denetimi ve redaksiyon konusunda edindiği bilgileri pekiştirecek.

TRT Akademi’de habercilik eğitimlerini keşfedin

TRT Akademi’de habercilik ve yayıncılığa dair eğitimlerin daha fazlasını keşfedin. Yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimlerle tanışın. TRT Akademi’nin www.trtakademi.com adresinden ulaşabileceğiniz eğitimleriyle mesleğinizde ilerleyin.

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