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TRT Akademi
TRT Haber 20.03.2025 10:06

TRT ve TİKA’dan Kamboçya'ya medya köprüsü

TRT, yarım asrı aşan yayıncılık deneyimini TRT Akademi’nin yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile paylaşmaya devam ediyor. Dijital çağın nabzını tutan gazeteciler, içerik üreticileri ve medya profesyonelleri, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de buluştu.

TRT ve TİKA’dan Kamboçya'ya medya köprüsü

Geleneksel habercilik anlayışının hızla değiştiği günümüzde, sosyal medya platformlarında etkili içerik üretmek ve dijital pazarlama stratejileri geliştirmek büyük önem taşıyor.

İşte tam da bu noktada devreye giren “Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitim Programı” alanında uzman eğitmenler eşliğinde, Kamboçya’da görev yapan gazetecilere benzersiz bir deneyim sundu.

TRT’nin alanında deneyimli isimleri Sümeyya Olcay Yaman ile Makbule Oğuz’un yer aldığı eğitim programı sayesinde katılımcılar medya dünyasının dinamiklerini detaylı şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

TRT, Yayıncılık Tecrübesini Kamboçya ile Paylaştı

Programın açılış törenine Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra ve Türkiye’nin Kamboçya Büyükelçisi Ülkü Kocaefe katıldı. 

5 gün süren eğitim programında dijital medya alanına ait kritik konular ele alındı.

Eğitim, sosyal medya platformları için video yapım teknikleri ile başladı.

Ardından dijital video hikâye anlatımının nasıl olduğu katılımcılarla paylaşıldı.

Günümüzde önemi iyice artan dijital içerik pazarlaması da eğitimin önemli konuları arasında yer aldı.

Bilgi akışının hızlı olduğu dijital çağda önemi artan bir diğer konu ise doğru bilgiye ulaşmak.

Kamboçya Enformasyon Bakanlığı'nın da destek verdiği etkinlikte dezenformasyonla nasıl mücadele edilmesi gerektiği detaylandırıldı.

Dijital medyanın inceliklerini paylaşan Sümeyya Olcay Yaman ve Makbule Oğuz, sektördeki yenilikleri ve başarılı içerik üretiminin püf noktalarını anlattılar.

Eğitim Programına 54 Gazeteci Katıldı

5 gün boyunca dijital medyaya ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Haberciliğin interaktif şekilde ele alındığı eğitim 21 Şubat’ta sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gazetecilere katılım belgeleri Bakan Pheaktra ve Büyükelçi Kocaefe tarafından takdim edildi. 

Dijital Çağın Ustaları TRT Akademi’de Yetişiyor

TRT Akademi video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimlerinin yanı sıra podcast içerikleri, webinar ve blog içerikleri ile keyifli ve bilgi dolu bir eğitim serüveni sunuyor.

Dijital habercilikten radyo yayıncılığına, muhabirlikten kameramanlığa kadar onlarca eğitim programı katılımcılarını bekliyor.

TRT Akademi’de eğitim fırsatını yakalamak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

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