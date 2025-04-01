Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın

Bu eğitim sadece podcast yapmanın temellerini öğretmekle kalmıyor.

Katılımcılar podcast’in nasıl tasarlanacağı, nasıl hazırlanacağı ve nasıl yayımlanacağı gibi temel konularda kapsamlı bilgiler edinecekler.

Teorik bilgilerin ve pratik ipuçlarının bir araya geldiği Kendi Podcast’ini Hazırla eğitimine ait videoları zaman ve mekândan bağımsız olarak izlemek mümkün.

Podcast Yapmanın Sırları TRT Akademi’de

Kendi Podcast’ini Hazırla eğitim videoları 3 bölümden oluşuyor.

Eğitim, kısa sürede podcast içerikleri üretmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası sunuyor.

Eğitim videolarını izleyenler, etkili bir podcast hazırlamanın sırlarını öğrenebilecek.

İçeriği tasarlamak önemli bir aşama.

Podcast yayınının konusu, süresi, periyodu, müzikleri ve ismi nasıl belirlenecek?

Yayıncılık alanında deneyime sahip olan Özyazıcı’nın anlatımı ile bu aşamalardane yapılması gerektiğine dair profesyonel bir bakış açısı kazanmak mümkün.

Podcast içeriği tam anlamıyla tasarlandıktan sonra 2 önemli soru cevaplandırılıyor.

Podcast nasıl kaydedilir ve montajlanır?

Bu sorulara ait cevaplar da eğitim videolarında yer alıyor.

Uygun platform seçerken dikkat edilmesi gerekenler de katılımcılarla paylaşıldıktan sonra eğitim videoları tamamlanıyor.

Keyifli ve Öğretici Eğitim Serisi

Online eğitim videolarının sonunda katılımcıları teorik sınav bekliyor.

Başarılı olanlar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Böylece katılımcılar profesyonel dünyada adlarını duyurabilecek ve eğitim sürecini belgelendirebilecekler.

Podcast Yayıncılığı Eğitimleri TRT Akademi’de

Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri takip eden TRT Akademi podcast yayıncılığına dair eğitimlerini ilgilileri ile paylaşıyor.

Yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak tasarlanan eğitimler geniş bir katılım seçeneği sunuyor.

TRT Akademi’nin güncel eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.