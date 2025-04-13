TRT’de nisan ayı temel şan eğitimi ile başlıyor

Şan sanatı kişinin sesinin kalitesi, kontrolü, ses aralığı, rengi ve becerilerini belirler. Kişinin sesini şan tekniği ile kullanabilmesi için ise doğru duruşu bulup kas kontrol sistemini güçlendirmesi gerekmektedir. Temel Şan eğitiminde düzenli ve sistemli bir çalışma ile şarkı söyleme aşamasına geçilebilir. Bu aşamada ise kişiye klasik müzik icrasında sanatın yaratımsal ve iyileştirici gücünü kazandırmak hedeflenir.

TRT’nin Ses Sanatçıları ile Uygulamalı Şan Eğitimi

Alanında uzman profesyonellerin verdiği dersleri tamamlayanlar TRT onaylı sertifika ile bir adım öne geçiyor. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nda ses sanatçısı olarak görevine devam eden İbrahim Semih Aşık tarafından verilen eğitim serisi 28 bölümden oluşup 31 saat sürmekte. Şarkı söylemek ve topluluk önünde sanatını icra etmek isteyenler için tasarlanan eğitim sonunda ise teorik ve uygulama sınavı yapılmakta.

Katılım Koşullarını Sağlayanlar Eğitime Başvurabiliyor

Temel Şan eğitimi kamu kurumları, konservatuvar, müzik eğitim fakültesi ve güzel sanatlar lisesi öğrencileri, yeni mezunlar ve profesyoneller için uygun bir program sunuyor. Müzikal işitme ve eğitilebilir ses yeteneğine sahip olmak ise eğitime katılımın koşulları arasında.

Eğitim için kadın kursiyerlerin 17, erkek kursiyerlerin ise 18 yaş altında olmaması ise diğer bir koşul…

Temel Şan Eğitiminde Farklı Düzeyde Ses Egzersizleri Uygulanmakta

Eğitimin ilk dersinde “Şan Nedir?” konusu ele alınmakta.

“Ses Nasıl Oluşur?” ve “Sesi Oluşturan Organlar” konusundan sonra ise nefes egzersizi yapılmakta.

Ses organlarını ısıtmak üzere hafif düzeyde egzersizler ve sonraki derslerde sesin oluşumuna yönelik farkındalık egzersizleri uygulanmakta.

Ses sağlığı, müzikte vokal tanımları, müzikal artikülasyon, rezonans konuları işlenmekte.

Metot parçası üzerine pekiştirme çalışmaları ve ikinci parça öğrenimi sonrasında tekrar yapılarak sınav aşamalarına geçilmektedir.

TRT Akademi’de Eğitim Almanın Avantajları

TRT Akademi farkıyla birçok yeni eğitim, ilgililerini bahar döneminde de karşılamaya devam edecek. Web sitesi üzerinden takip edebileceğiniz eğitimler ile kendinizi yeni alanlarda geliştirin.