Parçalı Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 30.04.2025 07:26

Haberin yeni diline TRT Akademi ile hazırlanın

Haberler artık infografikler, animasyonlar, interaktif siteler ve podcastlerle zenginleştiriliyor. TRT Akademi, bu değişime ayak uydurmak isteyenleri keyifli bir eğitime davet ediyor. Editör Gülçin Sakarya rehberliğinde hazırlanan Dijital Medyada Haber Formatları video eğitim serisi ile dijital medyada fark yaratmak mümkün.

Dijital medyada etkileşimi artırmak artık büyük önem taşıyor. Bunu sağlamanın yolu da gündemin hızına yetişmekten ve özgün içerikler üretmekten geçiyor. Bunun için de kullanabilecek bazı haber formatları mevcut.

3 bölümden oluşan Dijital Medyada Haber Formatları eğitiminde katılımcılar, özgün haber içeriklerinin nasıl hazırlanacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilecek.

TRT Akademi’den bilgi dolu bir eğitim serisi

Dijital dünyasının dinamik yapısına uygun haber yazmak günümüzde çok önemli. Etkileyici bir metin tek başına yeterli olmaz.

İnfografikler, animasyonlar, interaktif siteler ve podcast’ler ile zenginleştirilebilir.

Dijital Medyada Haber Formatları eğitiminde, haberin dijital ortamdaki versiyonlarını öğrenmek, hangisinin ne zaman ve nasıl kullanılacağını kavramak mümkün.

Online eğitim videolarını izleyenler, “haber formatı nasıl olur?” sorusuna cevap bulabilecek.

Okuyucuyu, haberin yayımlandığı sitenin içine çekmek için interaktif olması gerekir. İnteraktif sitelerin hangi haberler için, nasıl hazırlanacağı katılımcılarla paylaşılıyor.

Animasyon hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler de eğitimin konuları arasında. Tüm bunların yanı sıra, yükselen mecra olan podcast konusu da ele alınıyor.

Online eğitim videolarını izleyenler, podcast hazırlarken kayıttan yayına kadar tüm aşamaları ve gerekli araçları da işin uzmanından öğrenebilecek.

Farklı haber formatları ile etki yaratmak artık çok kolay

Dijital Medyada Haber Formatları eğitim videoları geniş bir kesime hitap ediyor.
Özel sektör çalışanları, kamu kurumları, öğrenciler, yeni mezunlar, medya profesyonelleri ve içerik üreticileri...

Yani dijitalde sözü olan herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim sonunda katılımcılar teorik sınava girecek. Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Yenilikçi eğitim platformu: TRT Akademi

TRT Akademi’nin değişen eğitim formatları, eğitimlere katılımı kolaylaştırıyor.

TRT Akademi ayrıcalığı ile eğitim almak isteyenler yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak gerçekleştirilen eğitimlerden kendine uygun olanı seçebiliyor.

TRT Akademi ile bilgiye hızlı erişim sağlamak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanı olmaya hazır mısınız?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:09
42 ilde FETÖ operasyonu: 169 şüpheli yakalandı
07:39
TRT Akademi dijital medya eğitimlerine öncülük ediyor
07:54
Günün çoğunu "boş geçiren" robot süpürgelere yeni görevler yolda
07:23
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları
06:35
UNRWA: İsrail güçlerince 50'den fazla personelimiz gözaltına alındı, canlı kalkan olarak kullanıldı
06:27
Japonya'da ulusal tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi
Filistinli çocuklardan dünyaya çağrı: "savaşı durdurun"
Filistinli çocuklardan dünyaya çağrı: "savaşı durdurun"
FOTO FOKUS
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ