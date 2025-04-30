Haberin yeni diline TRT Akademi ile hazırlanın

Dijital medyada etkileşimi artırmak artık büyük önem taşıyor. Bunu sağlamanın yolu da gündemin hızına yetişmekten ve özgün içerikler üretmekten geçiyor. Bunun için de kullanabilecek bazı haber formatları mevcut.

3 bölümden oluşan Dijital Medyada Haber Formatları eğitiminde katılımcılar, özgün haber içeriklerinin nasıl hazırlanacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilecek.

TRT Akademi’den bilgi dolu bir eğitim serisi

Dijital dünyasının dinamik yapısına uygun haber yazmak günümüzde çok önemli. Etkileyici bir metin tek başına yeterli olmaz.

İnfografikler, animasyonlar, interaktif siteler ve podcast’ler ile zenginleştirilebilir.

Dijital Medyada Haber Formatları eğitiminde, haberin dijital ortamdaki versiyonlarını öğrenmek, hangisinin ne zaman ve nasıl kullanılacağını kavramak mümkün.

Online eğitim videolarını izleyenler, “haber formatı nasıl olur?” sorusuna cevap bulabilecek.

Okuyucuyu, haberin yayımlandığı sitenin içine çekmek için interaktif olması gerekir. İnteraktif sitelerin hangi haberler için, nasıl hazırlanacağı katılımcılarla paylaşılıyor.

Animasyon hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler de eğitimin konuları arasında. Tüm bunların yanı sıra, yükselen mecra olan podcast konusu da ele alınıyor.

Online eğitim videolarını izleyenler, podcast hazırlarken kayıttan yayına kadar tüm aşamaları ve gerekli araçları da işin uzmanından öğrenebilecek.

Farklı haber formatları ile etki yaratmak artık çok kolay

Dijital Medyada Haber Formatları eğitim videoları geniş bir kesime hitap ediyor.

Özel sektör çalışanları, kamu kurumları, öğrenciler, yeni mezunlar, medya profesyonelleri ve içerik üreticileri...

Yani dijitalde sözü olan herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim sonunda katılımcılar teorik sınava girecek. Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Yenilikçi eğitim platformu: TRT Akademi

TRT Akademi’nin değişen eğitim formatları, eğitimlere katılımı kolaylaştırıyor.

TRT Akademi ayrıcalığı ile eğitim almak isteyenler yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak gerçekleştirilen eğitimlerden kendine uygun olanı seçebiliyor.

TRT Akademi ile bilgiye hızlı erişim sağlamak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.