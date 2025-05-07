TRT Akademi ile kurgu dünyasına yolculuk

TRT’de yıllardır görev yapan Başmontajcı Meltem Kuyucu’nun hazırlayıp sunduğu online eğitim videoları sayesinde kurguya dair püf noktaları öğrenmek mümkün.

Televizyonda Kurgu eğitimi ile bir kurgucunun sahip olması gereken becerilerden analog kurgunun özelliklerine, televizyon program türlerinden kurgu dillerine kadar birçok önemli konuda kritik bilgiler ele alınıyor.

3 bölümden oluşan eğitim videolarına erişim çok kolay.

İstenilen yer ve zamanda katılma imkânı sunan video eğitim serisi, TRT Akademi platformunun teknik kategorisinde yerini aldı.

Kurgunun gücünü TRT Akademi ile keşfedin

Televizyonda Kurgu video eğitim serisi, katılımcılara kısa sürede televizyonda kurguculuğun temellerini ve tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor.

Eğitim, televizyon kurguculuğu hakkında genel bilgilendirme ile başlıyor.

Ardından “Kurgu nedir?” sorusu cevaplandırılıyor.

Sinema ile başlayan kurgu, teknolojiye paralel olarak gelişti.

Bu süreç de eğitimde katılımcılarla paylaşılıyor.

Katılımcılar; dijital ve analog kurgunun farkları, kurgu teknikleri, ses ve görüntü malzemelerinin kullanımı konuları hakkında da bilgi sahibi olabilecek.

Eğitimde kurgu tekniklerinin yanı sıra, kurgucunun sahip olması gereken beceriler de ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Yaratıcılığı teknoloji ile birleştiren eğitim

Televizyonda Kurgu eğitim serisi, trtakademi.com.tr adresinde video eğitimler sekmesinde bulunuyor.

Eğitime katılan ve eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı başarıyla tamamlayanlar, TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

TRT Akademi dünyasına adım atın

TRT Akademi web sitesinde yer alan blog sayfası da kurguya ilgi duyanlara özel içerikleri içinde barındırıyor.

Ayrıca e-ticaret, diksiyon, sosyal iletişim becerileri, etkili beden dili kullanımına yönelik blog yazıları da katılımcıların farklı deneyimler hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor.

TRT Akademi’de eğitimlerin ve blog yazılarının yanı sıra podcast içerikleri, webinar yayınları da bulunmaktadır.

TRT Akademi ile bu öğretici bir o kadar da keyifli eğitim yolculuğuna çıkmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.