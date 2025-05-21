TRT Akademi’den ücretsiz eğitim fırsatları

Video eğitim formatında hazırlanan eğitim, yazım kuralları konusuna ışık tutuyor.

3 bölümden oluşan ve toplam 15 dakika süren eğitim sayesinde, en çok karıştırılan noktalama işaretlerinin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini kısa sürede öğrenmek mümkün.

Mobil uyumlu yapısıyla ister yolda, ister evde kolayca izlenebilir.

Üstelik eğitim tamamlandığında katılımcıları bir de TRT onaylı başarı belgesi bekliyor.

TRT Akademi İle Yazım Hatalarına Veda

Günlük yaşamda ya da profesyonel yazım süreçlerinde yapılan hatalar, dilin gücünü zayıflatır.

Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları eğitimi, dil hâkimiyetine katkı sağlamak için hazırlandı.

Noktalama işaretleri, anlam karmaşasını ortadan kaldıran ve yazının en doğru şekli ile anlaşılmasını sağlayan araçlardır.

Tek bir noktalama işareti, verilmek istenen mesajı tamamen değiştirebilir.

Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları eğitimi, noktalama işaretlerine dair kritik bilgilerin paylaşımı ile başlıyor.

Türkçede en sık yapılan yazım yanlışlarından olan –de, -da ve –ki’nin doğru kullanımı metinlerin anlaşılabilirliği açısından önemli.

Bağlaç ve ek ayrımının nasıl yapılacağı Spiker Mehmet Çelikyay’ın keyifli sunumu ile aktarılıyor.

Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi gibi ses olaylarına ait tüm belirsizlikler de eğitim videoları sayesinde netliğe kavuşuyor.

TRT Akademi İle Doğru Türkçeyi Keşfedin

TRT Akademi platformunun Türkçe kategorisinde yer alan eğitimler, Türkçenin doğru kullanımını kolaylaştırıyor ve yazım kurallarının kısa sürede anlaşılmasını sağlıyor.

Bu ücretsiz eğitimler platformda katılımcılarını bekliyor.

TRT Akademi’de Türkçeyi güzel konuşma konusunda hazırlanan diksiyon eğitimleri de mevcut.

Tüm bunların yanı sıra TRT Akademi platformunda yer alan blog sayfasında da Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan içeriklere yer veriliyor.

Platformda yer alan eğitimler ve blog yazıları, sürekli güncelleniyor ve yenileniyor.

Eğitim duyurularından haberdar olmak isteyenler TRT Akademi’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

Ayrıca eğitime katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.