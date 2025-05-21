Sesli öğrenmenin yolculuğu TRT Akademi’de

“Meslek Sohbetleri” serisi, platformun podcast sekmesinde bulunuyor.

17 bölümden oluşan serinin her bölümünde, yayımcılığa dair farklı meslekler ele alınıyor.

Her bölüm, konukların kişisel deneyimlerini, mesleklerine dair ipuçlarını ve sektördeki gelişmeleri dinleyicilere sunuyor.

Podcast serisi, medya ve iletişim sektöründeki farklı alanlara dair farklı bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Platformda ücretsiz olarak sunulan seri ister evde, ister yolda, ister spor yaparken dinlenebilir.

Mobil uyumlu yapısı sayesinde öğrenme deneyimi esnek ve verimli hale getirilebilir.

“Meslek Sohbetleri” ile Hem Öğrenin Hem Eğlenin

Podcast serisinin her bir bölümü, mesleki becerileri artıracak ipuçlarını ve başarıya ulaşmanın yollarını öğretiyor.

Seri, yaratıcılığı ve verimliliği artıracak pratik bilgileri de içeriyor.

Resim seçicilikten makyaj sanatçılığına, stüdyo şefliğinden seslendirme sanatına kadar geniş bir yelpazede televizyonculuk meslekleri inceleniyor.

Çağatay Gökmen ile haber spikerliği, Erdal Akgün ile stüdyo kameramanlığı, Cüneyt Kıran ile spor spikerliği, Şener Mete ile diksiyon ve spikerlik üzerine konuşulan podcast serisi sayesinde profesyonel bilgiler bir üst seviyeye taşınabilir.

TRT'nin emektar isimleri Handan Yüney ile radyo yapımcılığının, Cemile Uncu ile TRT sanatçılığının heyecanlı ve zor yanları üzerine gerçekleştirilen sohbet de podcast serisinde yerini aldı.

Muhabirlik mesleğinin inceliklerini ve zorluklarını ise yine TRT’nin duayen ismi Mümtaz Dizdarlar anlattı.

TRT’nin kameramanlarından Nalan Golal ise hem kameramanlığı hem de kadın kameraman olmayı değerlendirdi.

Seslendirme yaparken nelere dikkat edilmeli, iyi bir seslendirme sanatçısı olmanın gereklilikleri nelerdir?

Bu soruların cevabını ise 13. bölümde Seslendirme Yönetmeni Eser Çelik yanıtlıyor.

TRT Akademi İle Dinleyerek Öğrenin

TRT Akademi öğrenme serüvenini daha keyifli hale getirmek için yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimlerinin yanı sıra podcast içeriklerine de yer veriyor.

Farklı içeriklere sahip podcast kayıtları, hayata yeni bir pencereden bakmak için keyifli bir fırsat sunuyor.

Platformda yer alan podcast’leri dinlemek için trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturmak yeterli.