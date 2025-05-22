Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 22.05.2025 11:55

Dijital dünyada ön planda olmanın yolu TRT Akademi ile aydınlanıyor

Dinamik bir yapısı olan dijital medyada üretici olmak gittikçe önem kazanıyor. Ancak sadece içerik paylaşmak yeterli değil. Doğru hedef kitleye, doğru içerikle ve doğru platform ile ulaşmak gerekir. Dijital dünyanın kurallarını öğrenmek isteyenler TRT Akademi’de buluşuyor. Dijital Medyada İçerik Üretimi video eğitimleri platformda yerini aldı.

Günümüzde görseli, sesi ve mesajıyla fark yaratan içeriklerin nasıl üretildiğini öğrenenler sektörde fark yaratabilir.

Güncel gelişmeleri takip eden TRT Akademi, Dijital Medyada İçerik Üretimi eğitimini hazırladı.

Eğitime TRT’nin uzman isimleri Ceyda Safçı, Birkan Koç, Hasan Hüseyin Erturan, Orhan Şengün, Fatma Şaheste Şahin rehberlik ediyor.

Online eğitim videolarını izlemek isteyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturarak video eğitimler sekmesinden eğitime ulaşabilir.

Dijital medyada içerik üretmek TRT Akademi ile çok kolay

Dijital medyaya yönelik içerik üretmeye dair kapsamlı bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlayan eğitim programı, 16 bölümden oluşuyor.

Katılımcılar eğitime ait videolara, 180 gün boyunca erişim sağlayabilecek.

Eğitim serüveni, medyanın dijitalleşme sürecinin anlatımı ile başlıyor.

Sosyal medyada trendlerin nasıl yakalanacağı, içerik türleri ve hangi formatın nerede parlayacağı eğitim videolarında katılımcılarla paylaşılıyor.

Ayrıca dijital hikâye anlatıcılığından içeriğin kalitesinin nasıl artırılacağına, hedef kitle ile empati kurulmasından viral olmanın sırlarına kadar tüm önemli konular bu eğitim programında detaylandırılıyor.

Eğitim sonunda katılımcılar, dijital dünyada güçlü ve etkili içerik üretmenin stratejilerine hâkim olabilecek.

Teorik sınavda başarılı olanlar, TRT onaylı başarı belgesi alarak rekabetin yoğun olduğu medya alanında öne çıkma fırsatı da kazanmış olacak.

TRT Akademi dijital medya alanındaki eğitimleri ile öne çıkıyor

TRT Akademi’nin dijital medya kategorisinde yer alan eğitimler, yeni nesil iletişim becerilerini öne çıkarmaya yönelik olarak hazırlandı.

Teorik bilgiyi uygulamalarla harmanlayan içerikler, kaliteli bir eğitim ortamı sunuyor.

Yüz yüze, video ve sanal sınıf formatları, eğitimlere erişimi de kolaylaştırıyor.

Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun hazırlanan içerikler, TRT’nin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde katılımcılarla paylaşılıyor.

TRT onaylı sertifika ve başarı belgeleri, katılımcılara artı bir değer sağlıyor.

Hem bireysel gelişim hem de profesyonel yetkinlik için eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
TRT Akademi
Sıradaki Haber
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
TEKNOFEST'e 4 uluslararası ödül
12:14
Trafikte makas atan sürücüye 14 bin lira ceza
12:09
Türkiye'den Şam'a resmi ziyaret
12:04
İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
12:01
Türk Mutfağı Haftası Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak
11:57
Yapay zeka destekli radar 2 saatte 1500 araç sorgulayabiliyor
Atıl bisikletler tandem bisiklete dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor
Atıl bisikletler tandem bisiklete dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ