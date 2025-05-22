Dijital dünyada ön planda olmanın yolu TRT Akademi ile aydınlanıyor

Günümüzde görseli, sesi ve mesajıyla fark yaratan içeriklerin nasıl üretildiğini öğrenenler sektörde fark yaratabilir.

Güncel gelişmeleri takip eden TRT Akademi, Dijital Medyada İçerik Üretimi eğitimini hazırladı.

Eğitime TRT’nin uzman isimleri Ceyda Safçı, Birkan Koç, Hasan Hüseyin Erturan, Orhan Şengün, Fatma Şaheste Şahin rehberlik ediyor.

Online eğitim videolarını izlemek isteyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturarak video eğitimler sekmesinden eğitime ulaşabilir.

Dijital medyada içerik üretmek TRT Akademi ile çok kolay

Dijital medyaya yönelik içerik üretmeye dair kapsamlı bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlayan eğitim programı, 16 bölümden oluşuyor.

Katılımcılar eğitime ait videolara, 180 gün boyunca erişim sağlayabilecek.

Eğitim serüveni, medyanın dijitalleşme sürecinin anlatımı ile başlıyor.

Sosyal medyada trendlerin nasıl yakalanacağı, içerik türleri ve hangi formatın nerede parlayacağı eğitim videolarında katılımcılarla paylaşılıyor.

Ayrıca dijital hikâye anlatıcılığından içeriğin kalitesinin nasıl artırılacağına, hedef kitle ile empati kurulmasından viral olmanın sırlarına kadar tüm önemli konular bu eğitim programında detaylandırılıyor.

Eğitim sonunda katılımcılar, dijital dünyada güçlü ve etkili içerik üretmenin stratejilerine hâkim olabilecek.

Teorik sınavda başarılı olanlar, TRT onaylı başarı belgesi alarak rekabetin yoğun olduğu medya alanında öne çıkma fırsatı da kazanmış olacak.

TRT Akademi dijital medya alanındaki eğitimleri ile öne çıkıyor

TRT Akademi’nin dijital medya kategorisinde yer alan eğitimler, yeni nesil iletişim becerilerini öne çıkarmaya yönelik olarak hazırlandı.

Teorik bilgiyi uygulamalarla harmanlayan içerikler, kaliteli bir eğitim ortamı sunuyor.

Yüz yüze, video ve sanal sınıf formatları, eğitimlere erişimi de kolaylaştırıyor.

Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun hazırlanan içerikler, TRT’nin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde katılımcılarla paylaşılıyor.

TRT onaylı sertifika ve başarı belgeleri, katılımcılara artı bir değer sağlıyor.

Hem bireysel gelişim hem de profesyonel yetkinlik için eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.