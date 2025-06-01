TRT Akademi ile radyoda canlı yayının dinamikleri

TRT tecrübesi ile değerli bilgiler ışığında oluşturulan eğitime katılmak çok kolay.

Radyoculuk nasıl yapılır, sorusunun cevaplandırıldığı bu eğitimle canlı yayın deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

Online eğitim olan program, radyonun geçirdiği serüvende canlı yayın yapmanın kurallarını gösteriyor.

Günümüzde internet radyoculuğu ve dijital radyoculuğa dönüşen bu kavramın olmazsa olmaz dinamikleri bu eğitimle öğrenilebilir.

Dijital dünyanın ihtiyaçlarına da karşılık vermeyi amaçlayan eğitimde, işe yarar bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor.

Prodüktör Kurtuluş Özyazıcı rehberliğinde hazırlanan eğitim, radyoculuğu merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Radyoda canlı yayın programı nasıl hazırlanır öğrenin

İki bölümden oluşan radyoculuk eğitiminde canlı yayın hazırlamanın kuralları anlatılıyor.

Canlı yayın programının öncesi ve sonrasıyla nasıl hazırlandığına dair deneyim kazanılabilir. Canlı yayınların bant yayınlardan farkları paylaşılıp avantajları ve dezavantajları bu eğitimde ele alınıyor.

Daha fazla stresi olan fakat çeşitli durumlara göre de tercih edilen canlı yayın formatının hangi durumları beraberinde getireceğinin keşfine çıkılıyor.

Bir radyo canlı yayın programında yapılması gerekenler nelerdir, hangi aksaklıklara hangi çözümler getirilebilir gibi tüm başlıklar bu eğitim paketinde.

Radyo programı türleri nelerdir bu eğitimde sizlerle

Eğitimi tamamlayanlar bir canlı yayını yönetmek için neler yapıldığını öğrenmiş olacak. Farklı program türlerini anlamaya yönelik ipuçları ve bilgiler sunuluyor. Haber programları, aktüel programlar ve tematik yayın içerikleri bu eğitimde birleşiyor. Dj yayınları, eğlence programları ve sohbet programlarının yapılarına dair anlatıma erişilebilir.

TRT Akademi’de radyoda canlı yayın eğitimi ve diğer fırsatlar

TRT Akademi’de her düzeydeki katılımcılar için radyo yayıncılığına dair kapsamlı eğitimler paylaşılıyor. Canlı yayınla ilgili merak edilenler Radyoda Canlı Yayın eğitiminde yer alıyor.

Yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimleri www.trtakademi.com.tr internet sitesinde mevcut.

Kolay erişilebilir eğitim seçenekleri, uzman kadrosu ve zengin içerikleriyle TRT Akademi eğitimleri katılımcılarını bekliyor.

