Spiker olmaya TRT Akademi ile hazırlanın

10 bölümden oluşan eğitim serisi, katılımcıları hem bilgi dolu hem keyifli bir eğitim serüvenine çıkarıyor.

Mobil uyumlu olan eğitimlere her an her yerden erişmek mümkün.

Katılımcılar, 180 gün boyunca eğitim videolarını izleme imkânına sahip olacak.

Online eğitim videolarının sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesi alarak kariyer yolculuklarında bir adım daha atmış olacaklar.

Haber spikerliğine ışık tutan eğitim

TRT Akademi’nin “video eğitimler” sekmesinde yer alan eğitim, haber spikerliği hakkında temel bilgileri öğretmeyi ve bu meslek grubu için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Spiker kimdir, nasıl konuşur, nasıl nefes alır?

Eğitim serisi, bu soruların cevaplanması ile başlıyor. Ardından Türkçeyi etkileyici konuşmanın yolları paylaşılıyor.

Vurgu ve tonlamanın gücü, ulama, duraklama gibi konular detaylandırılıyor. Sadece güzel konuşmak yetmez. Güzel konuşmayı etkileyici bir beden dili ile desteklemek gerekir. Beden dilini doğru kullanmanın yolunu bu eğitim serisinde öğrenmek mümkün.

Eğitimin konu başlıkları arasında röportaj teknikleri de bulunuyor. Sözü ustaca yönetme konusunda gerekli beceriler anlatılıyor.

Online eğitim videolarını izleyenler, ekran önünde kendine güvenen bir duruş sergilemek için yapılması gerekenleri haber spikeri Sermin Baysal Ata’dan öğrenecek.

Yayına hazırlık süreci, prompter kullanımının sırları ve hazırlıksız konuşmada profesyonel davranmaya yönelik tüm kritik bilgiler bu eğitimde.

TRT rehberliğinde haber spikerliğine adım atma zamanı

TRT Akademi’nin haber spikerliğine yönelik eğitimleri bu alana ilgisi olanlar veya ilk adımı atmak isteyenler için temel bir yapı taşı niteliğinde.

Ekran önüne yönelik eğitimler sadece haber spikerliği ile sınırlı değil.

Diksiyon& Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi gibi paket programlar sayesinde daha kapsamlı eğitim alma imkânı da mevcut.

Yüz yüze, video veya hibrit programlar sayesinde katılımcılar, eğitim rotalarını kolaylıkla belirleyebilir.

TRT’nin sektörde öne çıkan deneyimli spikerleri ve sunucularından eğitim alma fırsatını kaçırmak istemeyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.