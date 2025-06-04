Muhabirliğin temeli TRT Akademi'de atılıyor

Muhabirlik video eğitim serisi sayesinde haberin nasıl yazıldığını, anonsun nasıl yapıldığını, röportajın püf noktalarını ekran başında öğrenmek artık çok kolay.

12 bölümlük muhabirlik eğitiminde, bu mesleğin tüm teknik boyutları profesyonellerin anlatımı ile cevap bulacak.

İçeriğe 180 gün boyunca erişim sağlamak mümkün.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Mobil uyumluluk sayesinde istenilen yerde öğrenmeye devam edilebilecek.

Haberin peşinde koşanlar için eğitim fırsatı

Günümüzün hızla değişen medya dünyasında doğru bilgiye ulaşma çabasıyla sahaya inen muhabirlerin işi de zorlaşıyor.

TRT Akademi’nin bu mesleği kolaylaştırmak için hazırladığı muhabirlik eğitimi, “muhabir kimdir?” sorusunun cevaplanması ile başlıyor daha sonra muhabirin görevleri anlatılıyor.

Haberin ne olduğu, haber yazım formatları ve haberin nasıl yazıldığı da eğitim videolarında yer aldı.

DSF, kısa ses, kuşak, KJ yazımı gibi teknik detaylar, anons çekiminden canlı yayına uzanan pratik bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor.

Röportajın haber içindeki önemi ve alan muhabirliğinde sahada dikkat edilmesi gerekenler de eğitim programında ele alınıyor.

TRT Akademi muhabirlik eğitimlerini sürekli güncelliyor

TRT Akademi’nin muhabirlik eğitimleri özellikle mesleğe yeni adım atmak isteyenler ya da sahadaki güncel pratikleri öğrenmek isteyenler için oldukça önemli bir kaynak haline geldi.

Alanında uzman gazetecilerin deneyim aktarımı yaptığı eğitimler sadece video eğitimlerle sınırlı değil.

Video eğitim ile başlayan süreci yüz yüze uygulamalar ile desteklemek amacıyla Muhabirlik Uygulamaları eğitimi de hazırlandı.

Belli aralıkla başlayan Muhabirlik Uygulamaları eğitimini alanlar, Muhabirlik eğitim videolarını ücretsiz izleyebiliyor. Bu eğitimlerin yanı sıra TRT Akademi tarafından hazırlanan yüz yüze Temel Muhabirlik eğitimleri de mevcut.

Muhabirliği tüm yönleri ile keşfetmek isteyenler 58 saat süren bu bilgi dolu eğitime de katılabilir.

Muhabirliği meslek olarak düşünen ya da meslekte kendini geliştirmek isteyenler, TRT Akademi sosyal medya hesapları takip edebilir ve trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.

