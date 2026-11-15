SPK'den olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylarla ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklamada bulundu.

Basında yer alan bazı haberlerde, SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, miktarları ve ilgili payların piyasa derinliğiyle likidite koşulları dikkate alınmaksızın doğrudan Borsada satışa konu edilmesi, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabilecektir.

Bu çerçevede, kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, fon portföylerinde bulunan payların Borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkânı tanınmak suretiyle, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılması ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır."