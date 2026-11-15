İran: Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarpan 2 petrol tankerinden biri battı

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı ve şiddetli patlamaların meydana geldiği öne sürüldü.

Patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı belirtilen açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden birinin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı iddia edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.