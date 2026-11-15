Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.11.2026 15:40

Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolünün bulunduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini anlattı.

Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Evde Bakım Yardımı kapsamında 7,8 milyar liralık ödeme başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Sağanak salı günü yurdu etkisi altına alacak
17:11
Bakan Şimşek: Piyasa manipülasyonuna karşı algoritmalı takip sistemi kurulacak
16:19
Milli projeler Türk mühendislerin rotasını Türkiye'ye çevirdi
16:43
Fransa'da ulusal posta operatörü iştirakine siber saldırı
16:10
Türkiye'nin acil tıp uygulamaları dünyaya örnek oluyor
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız
COP31'de ziyaretçiler çevre dostu uygulamaları keşfetti
COP31'de ziyaretçiler çevre dostu uygulamaları keşfetti
FOTO FOKUS
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ