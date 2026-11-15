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Gündem
TRT Haber 15.11.2026 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. 

Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz."

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