Sağanak salı günü yurdu etkisi altına alacak

Yurt genelinde sağanak etkili olacak. Sıcaklık hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yükselecek.

Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak görülecek. Güney kesimlerde yağışlara gök gürültüsü eşlik edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kuvvetli yağış uyarısı olarak salı günü için Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklentimiz olacak. Yurdun büyük bölümünde salı gününden itibaren sağanak görülecek, özellikle güney kesimlerde yağışlar gök gürültülü olacak. Bir hafta boyunca etkili olmasını bekliyoruz."

Ankara'nın yeni haftaya yağmurla başlayacağını, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentisi olmadığını ancak salı gününden itibaren 3 büyükşehirde de yağışların bir hafta süreceği aktarıldı.

Yarın İstanbul'da en düşük sıcaklık 10, en yüksek 14 derece olacak. Ankara'da en düşük sıcaklık 6, en yüksek 14 derece olarak tahmin ediliyor. İzmir'de en düşük 14, en yüksek 20 derece bekleniyor.