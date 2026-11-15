Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.11.2026 17:28

Sağanak salı günü yurdu etkisi altına alacak

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Başkent Ankara haftaya yağmurla başlayacak. İstanbul ve İzmir'de sağanak salı günü etkisini gösterecek. Sıcaklık hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerini aşacak.

Sağanak salı günü yurdu etkisi altına alacak

Yurt genelinde sağanak etkili olacak. Sıcaklık hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yükselecek.

Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak görülecek. Güney kesimlerde yağışlara gök gürültüsü eşlik edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kuvvetli yağış uyarısı olarak salı günü için Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklentimiz olacak. Yurdun büyük bölümünde salı gününden itibaren sağanak görülecek, özellikle güney kesimlerde yağışlar gök gürültülü olacak. Bir hafta boyunca etkili olmasını bekliyoruz."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ankara'nın yeni haftaya yağmurla başlayacağını, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentisi olmadığını ancak salı gününden itibaren 3 büyükşehirde de yağışların bir hafta süreceği aktarıldı.

Yarın İstanbul'da en düşük sıcaklık 10, en yüksek 14 derece olacak. Ankara'da en düşük sıcaklık 6, en yüksek 14 derece olarak tahmin ediliyor. İzmir'de en düşük 14, en yüksek 20 derece bekleniyor.  

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış
Sıradaki Haber
Ekimde ortalama sıcaklık 15,3 derece olarak ölçüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Bakan Şimşek: Piyasa manipülasyonuna karşı algoritmalı takip sistemi kurulacak
16:19
Milli projeler Türk mühendislerin rotasını Türkiye'ye çevirdi
16:43
Fransa'da ulusal posta operatörü iştirakine siber saldırı
16:10
Türkiye'nin acil tıp uygulamaları dünyaya örnek oluyor
15:40
Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız
COP31'de ziyaretçiler çevre dostu uygulamaları keşfetti
COP31'de ziyaretçiler çevre dostu uygulamaları keşfetti
FOTO FOKUS
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ