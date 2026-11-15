Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.11.2026 14:06

Kara yolları İHA ve SİHA'lara pist olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ağında fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 kesimin incelendiğini, bunlar arasından İHA ve SİHA'ların iniş, kalkış ve konuşlanması için 52 potansiyel kesim belirlendiğini söyledi.

Kara yolları İHA ve SİHA'lara pist olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda kara yollarının kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kara yollarının İHA ve SİHA'lar için önemine işaret eden Uraloğlu, "Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere, toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik" ifadelerini kullandı.

"İlk uygulama alanı Manisa-Balıkesir kara yolu"

Uraloğlu, ilk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa yolunun seçildiğini ve yolun AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Çalışmalar kapsamında, yol kenarında 3 ayrı noktada, toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hale getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koyduk"

Uraloğlu, çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli insansız hava araçlarımızın, kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut kara yolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor."

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kara, hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar işbirliğiyle gerçekleştirildiğine değinerek, emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu SİHA İnsansız Hava Aracı (İHA) AKINCI
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı günlük 1384 uçuşla Avrupa'da zirvede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Rekabet Kurumu "reyting"leri mercek altına aldı
14:42
Ekimde ortalama sıcaklık 15,3 derece olarak ölçüldü
14:29
İletişim Başkanı Duran'dan "Filistin" mesajı
15:09
Belçika'nın Liege kentindeki öğrenci gösterilerinde polise 116 yasa dışı eylem suçlaması
14:22
Sigara bırakma polikliniklerine başvuruda tüm zamanların rekoru
13:54
Türkiye-AB ilişkileri ve Karadeniz güvenliği Brüksel'de masaya yatırılacak
Karla kaplanan Nemrut Kalderası gün batımında renklendi
Karla kaplanan Nemrut Kalderası gün batımında renklendi
FOTO FOKUS
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ