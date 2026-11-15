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Türkiye
AA 15.11.2026 18:26

Beşiktaş'taki cinayetin şüphelileri Beyoğlu'nda bulunan cesetle bağlantılı çıktı

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bir zanlı daha gözaltına alınırken, şüphelilerin Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle de bağlantılı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'taki cinayetin şüphelileri Beyoğlu'nda bulunan cesetle bağlantılı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 11 Kasım'da silahla ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ekipler, bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 12 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'ndaki bir dairede halıya sarılı ceset bulunması olayıyla da bağlantılı olduklarını belirledi.

Öte yandan bu cesedin kimliği adli tıpta yapılan çalışmalar sonucu belli oldu. Cenazenin Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

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