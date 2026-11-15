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Dünya
AA 15.11.2026 18:05

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı

İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesi kırsalına hava saldırısı düzenlediği, Hadese beldesinde ise patlayıcılarla yıkım gerçekleştirdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Nebatiye iline bağlı Merciyun ilçesinin Kantara kırsalını hedef aldı.

Aynı ilin Bint Cibeyl ilçesindeki Hadese beldesinde de İsrail ordusu tarafından patlamalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasında uçuş gerçekleştirdiği, insansız hava araçlarının (İHA) ise ülkenin güneyindeki Sur kenti ile Zahrani bölgesi üzerinde alçak irtifada uçtuğu aktarıldı.

⁠İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin ara buluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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