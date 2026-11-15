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Dünya
AA 15.11.2026 20:52

ABD Ulaştırma Bakanı, hava trafiğinin pazartesi gününe kadar normale dönmesini bekliyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, cuma günü uçuşların durdurulmasına neden olan iletişim kesintisinin ardından, ülke genelindeki hava trafiği operasyonlarının pazartesi gününe kadar normale döneceğini belirtti.

ABD Ulaştırma Bakanı, hava trafiğinin pazartesi gününe kadar normale dönmesini bekliyor

Bakan Duffy, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamada, uçuşların önemli ölçüde normale döndüğünü anlattı.

Halen bazı uçuşlarda aksamalar ve gecikmeler yaşandığını ifade eden Duffy, "Bugünün sonuna doğru, yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hava yolu şirketlerinin zamanı değişmiş uçuşları ve bunlarla bağlantılı işlemleri tamamen işler hale getirmesinin biraz zaman alabileceğini kaydeden Duffy, hava trafik kontrol sisteminin bir an önce modernize edilmesinin öneminin ortaya çıktığını anlattı.

Uçuşlar iptal edilmişti

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

FAA'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, dün ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. ABD'li Bakan, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.

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