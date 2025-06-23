Radyoculukta müzik seçmenin kuralları TRT Akademi'de

Müzik temalı radyo programlarında şarkı seçimi büyük önem taşıyor.

Doğru zamanda doğru şarkıyı dinleyicilerle paylaşmak iyi bir radyo yayıncısının bilmesi gereken husustur.

TRT Akademi’nin 7 bölümden oluşan online eğitim videoları, müzik seçim sürecine ışık tutuyor.

Mobil kullanım kolaylığı sayesinde Radyoda Müzik Seçim Stratejileri eğitimine erişmek çok kolay.

180 gün erişim süresi olan videoları istenilen yerde ve zamanda izlemek mümkün.

TRT Akademi ile radyo yayıncılığında öne çıkın

Radyoda Müzik Seçim Stratejileri eğitimine Sanatçı/Yapımcı Mert Özcan rehberlik ediyor.

Eğitim, “Radyo ve Müzik” konusu ile başlıyor.

Radyonun gelişiminin müziğe etkisi ele alındıktan sonra müzik hazırlama süreçlerine geçiliyor.

Müzik temalı radyo programlarında müzik seçimleri katılımcılarla paylaşılıyor.

Sadece şarkılar değil sinyaller, fon ve tanıtım müziklerinin nasıl seçilmesi gerektiği de anlatılıyor.

Yayın saati, şarkı tercihleri üzerinde oldukça etkili. Hangi zaman diliminde hangi tür şarkıya yer verilmesi gerektiği eğitimin önemli konularından.

Şarkı seçimi ile iş bitmiyor aslında. Seçilen şarkıların doğru bir sıralama ile yayımlanması gerekir.

Öte yandan kesintisiz yayın yapan kanallarda aynı şarkılar gün içinde birkaç kez çalabilir. Şarkılarda tekrara düşmemek için göz ardı edilmemesi gereken hamleler var tabii. Bunların ne olduğu da eğitim videolarında anlatılıyor.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesi alacak.

Radyoculuğun temel bilgileri TRT Akademi platformunda

TRT Akademi’nin radyoculuk eğitimleri, bu alana ilgi duyan herkese hitap ediyor.

Platformda yer alan eğitimler sürekli olarak güncelleniyor ve yenileniyor.

Yüz yüze, video veya sanal sınıf olarak tasarlanan eğitimlerden uygun olanı seçip eğitimlere katılmak bir tık uzakta.

Eğitimlerin ardından verilen TRT onaylı sertifika veya başarı belgesi, katılımcıların kariyer yolculuklarında oldukça önemli bir yere sahip.

Eğitimlerden haberdar olmak isteyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.

