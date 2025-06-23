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TRT Akademi
TRT Haber 23.06.2025 12:49

TRT'nin usta ismi ile radyoda seslendirmenin gücünü keşfedin

Göze değil kulağa hitap eden radyoda, dinleyici ile bağ kurmak daha zordur. Dinleyicinin dikkatini çekecek, duygularını harekete geçirecek bir seslendirme oldukça önemlidir. TRT Akademi, bu işi kolaylaştırmak için Radyoda Program Seslendirme Teknikleri video eğitim serisini hazırladı ve platformda paylaştı.

Spiker ya da sunucular mikrofon başında farklı türlerde programlara ses verirler.
İyi bir seslendirme, programın kalitesini belirler ve dinleyici ile samimi bir bağ kurar.
Her program, farklı bir seslendirme sanatına ihtiyaç duyar.

Radyoculuk deyince akla gelen TRT, Akademi çatısı altında bu deneyimini paylaşmayı sürdürüyor.

TRT Spikeri Tülay Tüzün’ün sunduğu eğitim videoları, radyoda program seslendirmenin tekniklerini öğrenmeyi sağlıyor.

Radyo programı seslendirmede ustalık sırları TRT Akademi’de

TRT Akademi radyo programlarında etkili seslendirme tekniklerini öğreten rehber niteliğinde bir eğitim programı hazırladı.

7 bölümden oluşan eğitime mobil kullanım kolaylığı sayesinde her an her yerde erişmek mümkün.
Eğitim boyunca haber metinlerinden edebiyat programlarına, müzik-eğlence yayınlarından çocuklara özel içeriklere kadar birçok farklı seslendirme alanı hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Hazırlık süreci ve seslendirme yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerin anlatılması ile başlayan eğitim videoları, haber metinlerini seslendirme teknikleri ile devam ediyor. Daha sonra müzik- eğlence programlarında seslendirmenin nasıl yapılması gerektiğine değiniliyor.

Edebiyat programlarında dinleyiciyi sıkmadan etkileyici bir seslendirme nasıl yapılacağı eğitim videolarında izleyicilerle paylaşılıyor. Kültür sanat ve çocuk programları da özel teknikler gerektiren anlatımlara ihtiyaç duyar.

Spiker Tülay Tüzün’ün anlatımı ile tüm bu püf noktaları öğrenmek çok kolay.
Son olarak özel gün ve hafta yayınlarında seslendirmeye dair önemli bilgilerin yer aldığı eğitim videosu ile süreç tamamlanıyor.

Eğitimin ardından katılımcılara yönelik teorik sınav gerçekleştirilecek.

Başarılı olanlar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

TRT Akademi radyoculuğu eğitim ile birleştirdi

TRT Akademi’nin radyoculuk eğitimleri sadece teorik bilgiler ile sınırlı değil. TRT’nin yıllara dayanan tecrübesini de içinde barındırıyor.

TRT Akademi’nin eğitmen kadrosu TRT’nin profesyonel isimlerinden oluşuyor. Böylece katılımcılar, iş hayatında hâlihazırda gerekli olan bilgilere ulaşabiliyor.

Yüz yüze, video veya sanal sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitimler, yeni başlayanlar için yönlendirici olurken profesyonelleri ise geliştirmeye yönelik tasarlandı.

TRT Akademi’nin eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.
 

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