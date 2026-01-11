Karla Karışık Yağmurlu 1.7ºC Ankara
AA 11.01.2026 22:38

Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine ve bölgedeki akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Kayseri kara yolu sabah saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasının ardından yol bir süre ağır tonajlı olmayan araçların geçişine açılmıştı.

